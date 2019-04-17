Сибирячка взяла приз международного конкурса с чёрно-белой фотографией кота на плече

«У них была система рейтинга, по которой, как я поняла, жюри очень жёстко оценивало работы. Они выбрали 7 победителей и 41 серебряного призёра. Из России отбор прошли только двое: фотограф из Ростова-на-Дону — он взял золото — и я из Новосибирска. Получается, что мы представили на конкурсе вдвоём страну. <...> Для меня это было неожиданностью — поздно увидела письмо о том, что я выиграла. Я увидела и порадовалась», — рассказала корреспонденту НГС Анна Маслова.

По её словам, на конкурс было подано 2 тысячи заявок из 65 стран мира. Финалистами из России стали всего два человека — Анна Маслова и фотограф из Ростова-на-Дону Михаил Потапов.

Она добавила, что конкурсное фото не было спланировано заранее — спонтанными моделями стали кошка и фотограф Павел Мирошников.

«Я фотографирую уже 17 лет, я очень люблю снимать людей. <...> Но этот снимок не планировался, [получился] внезапно. У меня есть канал на YouTube, и я периодически там делаю видео распаковки сумки фотографа. <...> Потому что мне кажется, что это интересно — посмотреть в самые потаенные кармашки. Все разные — у кого-то изолента лежит, у кого-то, не знаю, валокордин. Это была именно такая съёмка: мы встретились с Павлом Мирошниковым, он очень хорошо фотографирует. Я ему предложила показать свою сумку. <...> И тут совершенно неожиданно к Паше пришла моя кошка Тэя. Она в принципе компанейская, но не ко всем подходит. Она пришла и устроилась ему на плечо, так и начали снимать. Теперь мне кажется, что с этой кошкой можно снимать целую серию фотографий», — поделилась Маслова.

Новосибирские фотографы нередко становятся победителями и призёрами престижных конкурсов. В конце марта стало известно, что фото бенгальского тигра в снегу, которое сделал новосибирец Алексей Парфёнов, попало в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» в рамках международного конкурса 35 Awards.