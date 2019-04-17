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Развлечения

Сибирячка взяла приз международного конкурса с чёрно-белой фотографией кота на плече

Её снимок стал одним из лучших среди работ 2 тысяч участников

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По словам Анны Масловой, фото получилось спонтанно

Фото: Анна Маслова 

Новосибирский фотограф Анна Маслова стала серебряным призёром второго Международного конкурса чёрно-белой фотографии One Eyeland. 

По её словам, на конкурс было подано 2 тысячи заявок из 65 стран мира. Финалистами из России стали всего два человека — Анна Маслова и фотограф из Ростова-на-Дону Михаил Потапов. 

«У них была система рейтинга, по которой, как я поняла, жюри очень жёстко оценивало работы. Они выбрали 7 победителей и 41 серебряного призёра. Из России отбор прошли только двое: фотограф из Ростова-на-Дону — он взял золото — и я из Новосибирска. Получается, что мы представили на конкурсе вдвоём страну. <...> Для меня это было неожиданностью — поздно увидела письмо о том, что я выиграла. Я увидела и порадовалась», — рассказала корреспонденту НГС Анна Маслова. 

Она добавила, что конкурсное фото не было спланировано заранее — спонтанными моделями стали кошка и фотограф Павел Мирошников. 

«Я фотографирую уже 17 лет, я очень люблю снимать людей. <...> Но этот снимок не планировался, [получился] внезапно. У меня есть канал на YouTube, и я периодически там делаю видео распаковки сумки фотографа. <...> Потому что мне кажется, что это интересно — посмотреть в самые потаенные кармашки. Все разные — у кого-то изолента лежит, у кого-то, не знаю, валокордин. Это была именно такая съёмка: мы встретились с Павлом Мирошниковым, он очень хорошо фотографирует. Я ему предложила показать свою сумку. <...> И тут совершенно неожиданно к Паше пришла моя кошка Тэя. Она в принципе компанейская, но не ко всем подходит. Она пришла и устроилась ему на плечо, так и начали снимать. Теперь мне кажется, что с этой кошкой можно снимать целую серию фотографий», — поделилась Маслова. 

Новосибирские фотографы нередко становятся победителями и призёрами престижных конкурсов. В конце марта стало известно, что фото бенгальского тигра в снегу, которое сделал новосибирец Алексей Парфёнов, попало в топ-100 тематического конкурса «Дикие животные зимой» в рамках международного конкурса 35 Awards. 

Анастасия Нефёдова 
Фото Анны Масловой

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КОММЕНТАРИИ (12)

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хлеб с квасом
17 апр 2019 в 12:30

т.е. легко можете повторить? или только погундеть? ;)
даме-фотографу мои поздравления!

AlexBU
17 апр 2019 в 12:28

На фото Сиурко?

Vorovtcov
17 апр 2019 в 12:20

Обычная постановочная фотография с кучей фильтров и фотошопа...........