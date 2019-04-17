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5 тысяч новосибирцев назвали лучшие компании города

Приём заявок на вторую «Народную премию НГС» начался 1 апреля

Первая «Народная премия НГС» прошла в 2018 году. Вторая стартовала 2 недели назад, 1 апреля
Первая «Народная премия НГС» прошла в 2018 году. Вторая стартовала 2 недели назад, 1 апреля

5 тысяч новосибирцев предложили своих кандидатов на вторую «Народную премию НГС». Этап выдвижения номинантов начался 1 апреля и продлится до конца месяца.


«Больше всего претендентов на звание лучшей компании предлагают в номинации "Жилой комплекс года" — 1328 предложений, на втором месте "Медицинский центр года", который лидировал на первой неделе голосования, — 1290. На третьем месте по-прежнему номинанты в категории "Салон красоты" — 507», — рассказал главный редактор НГС Александр Агафонов.


Вы всё ещё можете предложить своего кандидата на звание лучшего бизнеса города по следующим номинациям до конца апреля: 



«Открытие года» предложит редакция НГС на втором этапе голосования, в мае. А «Бизнес года» выберет только редакция, как и в прошлом году. Торжественная церемония награждения победителей состоится 31 мая в НОВАТе. Вести её будет Иван Ургант.


НГС узнал у новосибирцев на улицах города о том, какими они представляют лучшую кофейню и лучший жилой комплекс.

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