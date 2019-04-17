Пропавшего 10-летнего школьника нашли — полиция скажет ему, что убегать нельзя

Ребёнок пропал вчера в 20:00, когда мать отправила его выкинуть мусор

В полиции пообещали, что проведут с ним профилактическую работу
В полиции пообещали, что проведут с ним профилактическую работу

Пропавшего вчера вечером новосибирского школьника нашли сегодня утром — в полиции пообещали, что проведут с ним профилактическую работу.


О том, что ребёнка нашли, корреспонденту НГС сообщила мама мальчика Марина Антропова. «Только что его нашли. Мне сейчас его нужно осмотреть, сейчас приедет розыск и следователи», — рассказала она.


Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, ребёнок был найден в результате совместных мероприятий сотрудников полиции и общественников. 


«В настоящее время ему ничего не угрожает. 


В ближайшее время он будет передан родителям, а сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим.ред.) проведут с ним профилактическую беседу <...> чтобы больше не бегал», 


— рассказали в ведомстве.


НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал о том, как идут поиски.

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