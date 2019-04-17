Пропавшего 10-летнего школьника нашли — полиция скажет ему, что убегать нельзя

Ребёнок пропал вчера в 20:00, когда мать отправила его выкинуть мусор

В полиции пообещали, что проведут с ним профилактическую работу

Пропавшего вчера вечером новосибирского школьника нашли сегодня утром — в полиции пообещали, что проведут с ним профилактическую работу.







О том, что ребёнка нашли, корреспонденту НГС сообщила мама мальчика Марина Антропова. «Только что его нашли. Мне сейчас его нужно осмотреть, сейчас приедет розыск и следователи», — рассказала она.





Как уточнили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, ребёнок был найден в результате совместных мероприятий сотрудников полиции и общественников.







«В настоящее время ему ничего не угрожает.







В ближайшее время он будет передан родителям, а сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим.ред.) проведут с ним профилактическую беседу <...> чтобы больше не бегал»,







— рассказали в ведомстве.







НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал о том, как идут поиски.

