На станции «Площадь Маркса» поставили новые рамки-детекторы с пятью арками

Такие же появятся на ещё одной загруженной станции

Рамки появились на входе со стороны ТОЦ «Версаль» и остановки «Магазин Кристалл»
Рамки появились на входе со стороны ТОЦ «Версаль» и остановки «Магазин Кристалл»

На станции метро «Площадь Маркса» в Новосибирске установили новые рамки-металлодетекторы — они стоят уступом и избавят станцию от очередей на входе.


Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского метрополитена.


«Пропускная способность металлодетектора составляет 60 человек в минуту, а средний срок службы равен 10 годам. Работа по замене металлодетекторов ведётся в плановом порядке. В нынешнем году планируется установить поэтапно еще 10 новых металлодетекторов. Металлодетекторы, ранее установленные на станции "Площадь Маркса", будут установлены на станции "Речной вокзал"», — пояснили в метрополитене.


«Площадь Маркса» считается самой загруженной в новосибирском метро. В первом квартале 2019 года пассажиропоток на ней превысил 3,7 миллиона человек, а среднесуточный пассажиропоток достиг 42 тысяч пассажиров и продолжает расти.


В скором времени такие рамки появятся на ещё одной загруженной станции метро — «Площадь Ленина». Всего в феврале метрополитен закупил 15 рамок для двух станций. Их начальная стоимость достигала 4,2 миллиона рублей. 

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