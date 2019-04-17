Новосибирец заметил в центре города Bentley за 16 миллионов со значком «Инвалид»
C таким спецзнаком машину можно с полным правом оставить на парковке для инвалидов
На улицах Новосибирска начали появляться дорогостоящие люксовые автомобили с жёлтым спецзнаком «Инвалид» — такое явление широко распространено в Москве, где проблема парковки стоит особо остро.
Снимок Bentley с номерами 70-го региона О009ОО на стоянке по адресу Коммунистическая, 50 в рубрику «Я паркуюсь как чудак» прислал читатель НГС.
«А этого человека не за что критиковать! Только поставить в пример», — написал автор снимка.
Ранее этот автомобиль уже попадал в один из выпусков нашей рубрики: он стоял на месте для инвалидов у ТЦ «Галерея Новосибирск».
Также читатели НГС замечали со специальными знаками «Инвалид» и другие дорогостоящие машины, в частности Range Rover.
Новый Bentley Continental GT стоит от 16,5 миллиона рублей, а машины с пробегом, выпущенные 3–5 лет назад, оцениваются от 5 до 8 миллионов.
Понравилось? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофер.
Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.
Дмитрий Косенко
Фото читателей НГС