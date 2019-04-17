Несите мелочь: новосибирцы смогут обменять обычные деньги на редкие 25-рублёвые монеты

Сдавать монеты можно и в любой день, но банки могут взять за это комиссию, а в дни акции — бесплатно

С 22 по 28 апреля в Новосибирской области пройдёт акция «Дни приёма монеты» — жители региона смогут бесплатно обменять мелочь на банкноты и редкие монеты.







В 2018 году Банк России в Новосибирской области выпустил в оборот монет на сумму свыше 107 миллионов рублей, а вернулось в кассы лишь около четверти этой суммы. Поэтому главная цель акции — вернуть монеты в обращение.







Как сообщили в пресс-службе Сибирского Главного управления Банка России, некоторые банки выдадут участникам акции 25-рублёвые монеты, посвящённые 25-летию принятия Конституции РФ и 75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, а также 10-рублёвые монеты с символикой «ХХIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске».







«Мы видим, что всё больше новосибирцев отвыкают рассчитываться монетами. Кому-то удобнее использовать банковскую карту, кому-то бумажные деньги, а мелкие монеты остаются дома, в копилках. Их важно вернуть в оборот. Выпускать монеты — дорогостоящий процесс. Зато у них очень долгий срок службы. К примеру, банкнота номиналом 50 рублей становится ветхой уже через год после выпуска в обращение. А монета будет использоваться в расчётах больше четверти века», — отметила заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Лариса Галкина.







Эта акция проходит в регионе третий раз. В конце 2018 года новосибирцы принесли в банки более 2 миллионов монет разных номиналов. Их общий вес превысил 7 тонн.

