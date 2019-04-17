онлайн-трансляция

Поиски 10-летнего школьника продолжаются: волонтёры проверяют новую информацию

Последний раз его видели на новосибирском автовокзале

В Новосибирске волонтёры продолжают поиски пропавшего 10-летнего школьника
В Новосибирске волонтёры продолжают поиски пропавшего 10-летнего школьника

В Новосибирске волонтёры продолжают поиски пропавшего 10-летнего школьника, который ушёл из дома вчера вечером в микрорайоне «Родники».


Мальчик пропал вчера вечером. НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал о том, как идут поиски


Мы продолжаем рассказывать о поисках ребёнка.


Как сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, ночью в поисковой операции участвовало 66 человек. 


«Столько человек было зарегистрировано в штабе нашего отряда. Около 6 часов утра ребята разъехались по домам. 


Сейчас ставятся новые задачи, новые районы отработки. <...> Сейчас поступило [новое] свидетельство», 


— рассказала она.


В последний раз мальчика видели на новосибирском автовокзале, об этом корреспонденту НГС сообщил дежурный службы 112.


Как следует из ориентировки, рост мальчика —160 сантиметров, он крупного телосложения, у него светло-русые волосы и серые глаза. Был одет в чёрную куртку с капюшоном и светло-коричневые штаны, на ногах — белые кроссовки с красными полосами, на голове — чёрная вязаная шапка. 



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–5452.


«Очень много идёт свидетельств. Люди, которые утром проснулись, увидели информацию в Сети интернет, сообщают о том, где видели мальчика вчера. Рассказывают различные подробности из его жизни, которые дополняют нам общую картину данного поиска», — сообщила Алеся Яблонских. 


Волонтёры готовятся начать активный поиск, как только закончат подготавливаться к нему.


«Только что его нашли. Мне сейчас его нужно осмотреть, сейчас приедет розыск и следователи», — сообщила корреспонденту НГС мать мальчика Марина Антропова.


На своей страничке во «ВКонтакте» Марина писала, что около 20:00 16 апреля сын вышел выкинуть мусор и не вернулся.


Информацию о том, что ребёнка нашли, подтвердила и Алеся Яблонских. «Да. Найден. Жив. Только что [нашли]», — коротко сообщила она.


Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, ребёнок был найден в результате совместных мероприятий сотрудников полиции и общественников. 


«В настоящее время ему ничего не угрожает. 


В ближайшее время он будет передан родителям, а сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим.ред.) проведут с ним профилактическую беседу <...> чтобы больше не бегал», 


— рассказали в ведомстве.


Прочтений: 5201

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