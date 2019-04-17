Поиски 10-летнего школьника продолжаются: волонтёры проверяют новую информацию

Последний раз его видели на новосибирском автовокзале

В Новосибирске волонтёры продолжают поиски пропавшего 10-летнего школьника

В Новосибирске волонтёры продолжают поиски пропавшего 10-летнего школьника, который ушёл из дома вчера вечером в микрорайоне «Родники».





Мальчик пропал вчера вечером. НГС вёл онлайн-трансляцию, в которой сообщал о том, как идут поиски.





Мы продолжаем рассказывать о поисках ребёнка.





10:00

Как сообщила корреспонденту НГС руководитель новосибирского отряда «Лиза Алерт» Алеся Яблонских, ночью в поисковой операции участвовало 66 человек.







«Столько человек было зарегистрировано в штабе нашего отряда. Около 6 часов утра ребята разъехались по домам.







Сейчас ставятся новые задачи, новые районы отработки. <...> Сейчас поступило [новое] свидетельство»,







— рассказала она.







10:05

В последний раз мальчика видели на новосибирском автовокзале, об этом корреспонденту НГС сообщил дежурный службы 112.





10:10

Как следует из ориентировки, рост мальчика —160 сантиметров, он крупного телосложения, у него светло-русые волосы и серые глаза. Был одет в чёрную куртку с капюшоном и светло-коричневые штаны, на ногах — белые кроссовки с красными полосами, на голове — чёрная вязаная шапка.











10:15

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8–800–700–5452.







10:26

«Очень много идёт свидетельств. Люди, которые утром проснулись, увидели информацию в Сети интернет, сообщают о том, где видели мальчика вчера. Рассказывают различные подробности из его жизни, которые дополняют нам общую картину данного поиска», — сообщила Алеся Яблонских.







10:26

Волонтёры готовятся начать активный поиск, как только закончат подготавливаться к нему.







10:29

«Только что его нашли. Мне сейчас его нужно осмотреть, сейчас приедет розыск и следователи», — сообщила корреспонденту НГС мать мальчика Марина Антропова.





10:32

На своей страничке во «ВКонтакте» Марина писала, что около 20:00 16 апреля сын вышел выкинуть мусор и не вернулся.





10:34

Информацию о том, что ребёнка нашли, подтвердила и Алеся Яблонских. «Да. Найден. Жив. Только что [нашли]», — коротко сообщила она.





10:37

Как сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе МВД России по Новосибирской области, ребёнок был найден в результате совместных мероприятий сотрудников полиции и общественников.





«В настоящее время ему ничего не угрожает.





В ближайшее время он будет передан родителям, а сотрудники ПДН (подразделения по делам несовершеннолетних. — Прим.ред.) проведут с ним профилактическую беседу <...> чтобы больше не бегал»,





— рассказали в ведомстве.



