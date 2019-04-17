В Новосибирске нашлось шоссе с резко дорожающими дачами

В среднем на этом участке дачи подорожали на 200 тысяч

Сейчас за средний летний домик там просят 1,2 миллиона рублей
Сейчас за средний летний домик там просят 1,2 миллиона рублей

Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.


По данным аналитиков портала, цена на летние домики, расположенные в других направлениях выезда из города, наоборот уменьшилась почти на 10%. А средняя цена на дачи в Новосибирске и пригороде составила 780 тысяч рублей.

Дороже всего обойдётся покупка дачи в районе Советского, Мочищенского или Ордынского шоссе, а самые дешёвые дома предлагают вблизи Гусинобродского и Толмачёвского шоссе — здесь летний дом можно купить в среднем за 500 тысяч рублей. Как отмечает портал, больше всего будущих дачников интересуют дома вблизи Гусинобродского и Советского шоссе.

«Больше всего дач продают на территории Новосибирска. Среди направлений выезда из города самое многочисленного по числу предложений сейчас — Колыванское шоссе, где число объектов в продаже за год выросло максимально — на 20% до 260 штук, а меньше всего дач в продаже сейчас на подорожавшем Советском шоссе», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

В декабре 2018 года эксперты N1.RU проанализировали предложения по аренде коттеджей на Новый год: выяснилось, что на три праздничных дня владельцы таких домов поднимают цены в несколько раз.

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