В Новосибирске нашлось шоссе с резко дорожающими дачами

Сейчас за средний летний домик там просят 1,2 миллиона рублей



Вблизи Советского шоссе цены на дачи выросли на 14% за год, подсчитали аналитики N1.RU, — сейчас за средний объект просят 1,2 миллиона рублей, хотя год назад дачу можно было купить за 1,07 миллиона рублей.





По данным аналитиков портала, цена на летние домики, расположенные в других направлениях выезда из города, наоборот уменьшилась почти на 10%. А средняя цена на дачи в Новосибирске и пригороде составила 780 тысяч рублей.



Дороже всего обойдётся покупка дачи в районе Советского, Мочищенского или Ордынского шоссе, а самые дешёвые дома предлагают вблизи Гусинобродского и Толмачёвского шоссе — здесь летний дом можно купить в среднем за 500 тысяч рублей. Как отмечает портал, больше всего будущих дачников интересуют дома вблизи Гусинобродского и Советского шоссе.



«Больше всего дач продают на территории Новосибирска. Среди направлений выезда из города самое многочисленного по числу предложений сейчас — Колыванское шоссе, где число объектов в продаже за год выросло максимально — на 20% до 260 штук, а меньше всего дач в продаже сейчас на подорожавшем Советском шоссе», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.



В декабре 2018 года эксперты N1.RU проанализировали предложения по аренде коттеджей на Новый год: выяснилось, что на три праздничных дня владельцы таких домов поднимают цены в несколько раз.

