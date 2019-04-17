Два новосибирских театра стали лауреатами премии «Золотая маска»

Престижные награды получили новосибирский музыкальный театр и театр «Глобус»

Спектакль «Римские каникулы» Новосибирского музыкального театра 
Спектакль «Римские каникулы» Новосибирского музыкального театра 


Вечером 16 апреля в Большом театре в Москве прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» — два новосибирских театра получили награды. 


Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом в двух номинациях. Победу в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» одержал спектакль «Римские каникулы». За эту же постановку отмечен новосибирец Филипп Разенков в номинации «Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле». 


Спектакль «Римские каникулы» признан лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле 
Спектакль «Римские каникулы» признан лучшим спектаклем в оперетте/мюзикле 


Также победу в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма» одержал спектакль «Пианисты» новосибирского театра «Глобус». 



Спектакль «Пианисты» новосибирского театра «Глобус»
Спектакль «Пианисты» новосибирского театра «Глобус»


«Золотая маска» — самая престижная российская награда в области театрального искусства. Национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.


В прошлом году Новосибирский музыкальный театр был удостоен двух премий «Золотая маска»: «Лучшая роль второго плана» — Евгения Огнева, Мадемуазель Ку-Ку, спектакль «Безымянная звезда»; «Работа дирижера» — Александр Новиков, спектакль «Безымянная звезда».


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