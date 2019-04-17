Два новосибирских театра стали лауреатами премии «Золотая маска»
Престижные награды получили новосибирский музыкальный театр и театр «Глобус»
Вечером 16 апреля в Большом театре в Москве прошла церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска» — два новосибирских театра получили награды.
Новосибирский музыкальный театр стал лауреатом в двух номинациях. Победу в номинации «Лучший спектакль в оперетте/мюзикле» одержал спектакль «Римские каникулы». За эту же постановку отмечен новосибирец Филипп Разенков в номинации «Лучшая работа режиссера в оперетте/мюзикле».
Также победу в номинации «Лучший спектакль в драме. Малая форма» одержал спектакль «Пианисты» новосибирского театра «Глобус».
«Золотая маска» — самая престижная российская награда в области театрального искусства. Национальная театральная премия «Золотая маска» была учреждена в 1994 году Союзом театральных деятелей РФ и вручается спектаклям всех жанров театрального искусства: драма, опера, балет, современный танец, оперетта и мюзикл, театр кукол.
В прошлом году Новосибирский музыкальный театр был удостоен двух премий «Золотая маска»: «Лучшая роль второго плана» — Евгения Огнева, Мадемуазель Ку-Ку, спектакль «Безымянная звезда»; «Работа дирижера» — Александр Новиков, спектакль «Безымянная звезда».
Виктория Брылёва
Фото vk.com/goldenmaskfest (1,2), instagram.com/globustheatre (3)