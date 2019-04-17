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Долго, дорого, бессмысленно: как усложнили жизнь владельцам тюнингованных машин

Изучаем постановление правительства о легализации газобалонного оборудования и тюнинга

Если захотите построить аналог этой Lada Vesta WTCC своими силами, готовьтесь оставить годы жизни при согласовании переделок
Если захотите построить аналог этой Lada Vesta WTCC своими силами, готовьтесь оставить годы жизни при согласовании переделок


С 1 июня в России вступают в силу новые правила легализации автомобилей с изменениями конструкции — это касается машин с тюнингом, газобалонным оборудованием (ГБО) и так далее. Процедура прописана в постановлении Правительства России и описывает все этапы оформления наворотов. Стала ли она проще?


Долго, дорого, бессмысленно


Нынешний порядок легализации изменений — трудоёмкий и во многом формальный процесс. Мы уже подробно описывали процедуру легализации ГБО, и она состоит из восьми этапов, включая два обращения в испытательную лабораторию, три обращения в ГИБДД, прохождение техосмотра. Кроме того, если оборудование установлено без согласования, перед началом его легализации необходим демонтаж. После многочисленных жалоб инспекция перестала требовать этого.


Проблема обострилась три года назад, когда после вступления в силу регламента «О безопасности колёсных транспортных средств...» ГИБДД начала рейды против любителей тюнинга, включая и автомобили с установленным ГБО. Легализация автомобиля стоила порядка 12 тысяч рублей и занимала два–три месяца, в течение которых через руки автовладельца проходило порядка 20 документов. «Ускоренный» неофициальный путь обходился в 20+ тысяч рублей.


Но главное — явных гарантий безопасности оборудования автовладелец не получал, потому что большая часть процедур была чистой формальностью. Инспектор ГИБДД не является техническим экспертом, техосмотр превратился в откровенную профанацию, а в лабораториях выдача документов была поставлен на конвейер. Тем более допускалось дистанционное общение с лабораторией, когда «безопасность» конструкции оценивалась по фотографиям.


Странным выглядело и требование получать изначальное одобрение на переделку от лаборатории и ГИБДД. Если в случае эксклюзивного тюнинга подобное разрешение имеет смысл, то установка ГБО — типовая процедура для этой марки автомобилей. Тем не менее владелец каждой конкретной «Лады» или «Газели» должен запрашивать разрешение отдельно.


Две трети всех легализуемых переделок связаны с установкой ГБО. Она не требуется, если купить автомобиль с заводским оборудованием, но в России есть только две легковые битопливные модели: Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG. Они работают на метане и не пользуются большим спросом из-за редкости АГНКС
Две трети всех легализуемых переделок связаны с установкой ГБО. Она не требуется, если купить автомобиль с заводским оборудованием, но в России есть только две легковые битопливные модели: Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG. Они работают на метане и не пользуются большим спросом из-за редкости АГНКС


Что изменилось?


Автоэксперт Юрий Панченко отвечает веско:


— По существу — ничего. Новый порядок не вносит существенных изменений в процедуру легализации автомобилей с тюнингом и ГБО. Он сделан, скорее, для удобства автомобилистов, потому что требования, которые сейчас разбросаны по разным документам, в новом порядке собраны под одной обложкой.


Поэтому шаги, которые должен предпринять владелец автомобиля до и в момент переделки, те же самые: обращение в испытательную лабораторию за предварительным разрешением, обращение в ГИБДД за окончательным разрешением, внесение изменений в конструкцию, затем — снова обращение в лабораторию, теперь уже за протоколом технической экспертизы, а также прохождение техосмотра. После этого нужно дважды обратиться в ГИБДД: первый раз, чтобы получить ССКТС — основной документ, подтверждающий легальность переделок, и второй раз, чтобы внести изменения в ПТС и СТС.


— Кстати, необходимость техосмотра не прописана в явном виде, но на самом деле он необходим для получения ССКТС, — добавляет Юрий Панченко.


При установке ГБО появилось требование оформлять декларацию производителя работ, проще говоря, фирмы-установщика: в ней отражаются параметры самой компании и автомобиля и другие существенные детали.


Какие переделки считаются нелегальными?


Во-первых, все те, что нарушают регламент «О безопасности колёсных транспортных средств».


— Например, если автомобилист решил заменить тормозные колодки на незаводские, но сертифицированные для данного автомобиля, это не считается «тюнингом», — уточняет Юрий Панченко. — Но если изменения вносятся в саму конструкцию тормозной системы, это уже считается изменением и может быть признано нелегальным.


Соответствие тех или иных изменений регламенту анализирует как раз испытательная лаборатория, и от этого в том числе зависит цена услуги. То есть для глубокого тюнинга, когда условная «девятка» превращается в очень условную Ferrari, может потребоваться гигантский объём согласований.


Во-вторых, в порядке прописаны несколько ситуаций, когда автовладельцу могут отказать в переделках. Для легковых автомобилей это два пункта: увеличение максимальной массы или изменение базы автомобиля сверх установленных производителем, а также замена кузова или его частей. В обоих случаях формулировки достаточно размыты, что допускает широкий диапазон для трактовок.


— Под изменением массы, скорее всего, подразумевается такое утяжеление конструкции, которое приближает снаряженную массу к полной, — объясняет Юрий Панченко.


Например, грузоподъёмность легкового автомобиля обычно составляет 500–600 килограммов, и если мы ставим на него оборудование массой 70 килограммов, остаётся запас на перевозку пассажиров и багажа, просто уменьшается грузоподъёмность. Но если масса возрастает, например, на 480 килограммов, перевозка водителя, багажа и грузов приводит к превышению полной массы — такие изменения не разрешат.


Что касается кузова и особенно его частей, то, по мнению нашего эксперта, речь идёт обо всех кузовных деталях, включая популярный у тюнингеров бампер.


— Если автовладелец захочет поменять бампер на нестандартный, ему понадобятся сертификаты производителя, что этот элемент был протестирован и одобрен для конкретной модели.


Проще говоря, легальной будет продукция «официальных» тюнингеров, а не гаражных мастеров.


Личное обращение в лабораторию


С 1 июля появляется и еще одна сложность: необходимость обращаться в лабораторию лично — таковы требования вступающего в силу ГОСТа 33670–2015. До сих пор сделать это можно было дистанционно, отправив фотографии переделанной машины по почте. Проблему усугубляет небольшое количество подобных лабораторий в России: их всего 15. Не исключено, что с июля образуются очереди, а процесс лишь усложнится.


Посещение лаборатории при согласовании изменений становится обязательным
Посещение лаборатории при согласовании изменений становится обязательным


Одна из испытательных лабораторий находится в Челябинске — ООО «Испытательный центр». Там нам рассказали, что июльские изменения не скорректируют порядок работы, потому что по их правилам после внесенных изменений в конструкцию автомобилист должен предоставлять транспортное средство в лабораторию и сейчас. Стоимость предварительной экспертизы — 3000, окончательной — 5000 рублей. Но эти цены актуальны в основном для автомобилей с ГБО, тогда как в других случаях, например при изменении габаритных показателей, они могут быть дороже.


Зачем нужен новый порядок


Для чего сделаны изменения, которые де-факто не меняют ничего по существу? На самом деле целью правительства было не столько упрощение процедуры, сколько её приведение к единому стандарту.


На бумаге такой подход вроде бы гарантирует безопасность одобренных изменений, на практике нас как минимум ждёт длительный переходный период: полумёртвый техосмотр, отсутствие достаточного количества лабораторий, перегруженность ГИБДД другими задачами — всё это в любом случае оставляет процедуру формальной.


А потому любители тюнинга вряд ли вздохнут свободнее.


А попутно правительство пытается стимулировать переход автомобилистов на ГБО, предлагая им субсидии.

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