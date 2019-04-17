Долго, дорого, бессмысленно: как усложнили жизнь владельцам тюнингованных машин

Если захотите построить аналог этой Lada Vesta WTCC своими силами, готовьтесь оставить годы жизни при согласовании переделок





С 1 июня в России вступают в силу новые правила легализации автомобилей с изменениями конструкции — это касается машин с тюнингом, газобалонным оборудованием (ГБО) и так далее. Процедура прописана в постановлении Правительства России и описывает все этапы оформления наворотов. Стала ли она проще?







Долго, дорого, бессмысленно







Нынешний порядок легализации изменений — трудоёмкий и во многом формальный процесс. Мы уже подробно описывали процедуру легализации ГБО, и она состоит из восьми этапов, включая два обращения в испытательную лабораторию, три обращения в ГИБДД, прохождение техосмотра. Кроме того, если оборудование установлено без согласования, перед началом его легализации необходим демонтаж. После многочисленных жалоб инспекция перестала требовать этого.







Проблема обострилась три года назад, когда после вступления в силу регламента «О безопасности колёсных транспортных средств...» ГИБДД начала рейды против любителей тюнинга, включая и автомобили с установленным ГБО. Легализация автомобиля стоила порядка 12 тысяч рублей и занимала два–три месяца, в течение которых через руки автовладельца проходило порядка 20 документов. «Ускоренный» неофициальный путь обходился в 20+ тысяч рублей.







Но главное — явных гарантий безопасности оборудования автовладелец не получал, потому что большая часть процедур была чистой формальностью. Инспектор ГИБДД не является техническим экспертом, техосмотр превратился в откровенную профанацию, а в лабораториях выдача документов была поставлен на конвейер. Тем более допускалось дистанционное общение с лабораторией, когда «безопасность» конструкции оценивалась по фотографиям.







Странным выглядело и требование получать изначальное одобрение на переделку от лаборатории и ГИБДД. Если в случае эксклюзивного тюнинга подобное разрешение имеет смысл, то установка ГБО — типовая процедура для этой марки автомобилей. Тем не менее владелец каждой конкретной «Лады» или «Газели» должен запрашивать разрешение отдельно.





Две трети всех легализуемых переделок связаны с установкой ГБО. Она не требуется, если купить автомобиль с заводским оборудованием, но в России есть только две легковые битопливные модели: Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG. Они работают на метане и не пользуются большим спросом из-за редкости АГНКС





Что изменилось?







Автоэксперт Юрий Панченко отвечает веско:







— По существу — ничего. Новый порядок не вносит существенных изменений в процедуру легализации автомобилей с тюнингом и ГБО. Он сделан, скорее, для удобства автомобилистов, потому что требования, которые сейчас разбросаны по разным документам, в новом порядке собраны под одной обложкой.







Поэтому шаги, которые должен предпринять владелец автомобиля до и в момент переделки, те же самые: обращение в испытательную лабораторию за предварительным разрешением, обращение в ГИБДД за окончательным разрешением, внесение изменений в конструкцию, затем — снова обращение в лабораторию, теперь уже за протоколом технической экспертизы, а также прохождение техосмотра. После этого нужно дважды обратиться в ГИБДД: первый раз, чтобы получить ССКТС — основной документ, подтверждающий легальность переделок, и второй раз, чтобы внести изменения в ПТС и СТС.







— Кстати, необходимость техосмотра не прописана в явном виде, но на самом деле он необходим для получения ССКТС, — добавляет Юрий Панченко.







При установке ГБО появилось требование оформлять декларацию производителя работ, проще говоря, фирмы-установщика: в ней отражаются параметры самой компании и автомобиля и другие существенные детали.







Какие переделки считаются нелегальными?







Во-первых, все те, что нарушают регламент «О безопасности колёсных транспортных средств».







— Например, если автомобилист решил заменить тормозные колодки на незаводские, но сертифицированные для данного автомобиля, это не считается «тюнингом», — уточняет Юрий Панченко. — Но если изменения вносятся в саму конструкцию тормозной системы, это уже считается изменением и может быть признано нелегальным.







Соответствие тех или иных изменений регламенту анализирует как раз испытательная лаборатория, и от этого в том числе зависит цена услуги. То есть для глубокого тюнинга, когда условная «девятка» превращается в очень условную Ferrari, может потребоваться гигантский объём согласований.







Во-вторых, в порядке прописаны несколько ситуаций, когда автовладельцу могут отказать в переделках. Для легковых автомобилей это два пункта: увеличение максимальной массы или изменение базы автомобиля сверх установленных производителем, а также замена кузова или его частей. В обоих случаях формулировки достаточно размыты, что допускает широкий диапазон для трактовок.







— Под изменением массы, скорее всего, подразумевается такое утяжеление конструкции, которое приближает снаряженную массу к полной, — объясняет Юрий Панченко.







Например, грузоподъёмность легкового автомобиля обычно составляет 500–600 килограммов, и если мы ставим на него оборудование массой 70 килограммов, остаётся запас на перевозку пассажиров и багажа, просто уменьшается грузоподъёмность. Но если масса возрастает, например, на 480 килограммов, перевозка водителя, багажа и грузов приводит к превышению полной массы — такие изменения не разрешат.







Что касается кузова и особенно его частей, то, по мнению нашего эксперта, речь идёт обо всех кузовных деталях, включая популярный у тюнингеров бампер.







— Если автовладелец захочет поменять бампер на нестандартный, ему понадобятся сертификаты производителя, что этот элемент был протестирован и одобрен для конкретной модели.







Проще говоря, легальной будет продукция «официальных» тюнингеров, а не гаражных мастеров.







Личное обращение в лабораторию







С 1 июля появляется и еще одна сложность: необходимость обращаться в лабораторию лично — таковы требования вступающего в силу ГОСТа 33670–2015 . До сих пор сделать это можно было дистанционно, отправив фотографии переделанной машины по почте. Проблему усугубляет небольшое количество подобных лабораторий в России: их всего 15. Не исключено, что с июля образуются очереди, а процесс лишь усложнится.





Посещение лаборатории при согласовании изменений становится обязательным





Одна из испытательных лабораторий находится в Челябинске — ООО «Испытательный центр». Там нам рассказали, что июльские изменения не скорректируют порядок работы, потому что по их правилам после внесенных изменений в конструкцию автомобилист должен предоставлять транспортное средство в лабораторию и сейчас. Стоимость предварительной экспертизы — 3000, окончательной — 5000 рублей. Но эти цены актуальны в основном для автомобилей с ГБО, тогда как в других случаях, например при изменении габаритных показателей, они могут быть дороже.







Зачем нужен новый порядок







Для чего сделаны изменения, которые де-факто не меняют ничего по существу? На самом деле целью правительства было не столько упрощение процедуры, сколько её приведение к единому стандарту.







На бумаге такой подход вроде бы гарантирует безопасность одобренных изменений, на практике нас как минимум ждёт длительный переходный период: полумёртвый техосмотр, отсутствие достаточного количества лабораторий, перегруженность ГИБДД другими задачами — всё это в любом случае оставляет процедуру формальной.







А потому любители тюнинга вряд ли вздохнут свободнее.





А попутно правительство пытается стимулировать переход автомобилистов на ГБО, предлагая им субсидии.