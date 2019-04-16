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В Калининском районе пропал 10-летний школьник — волонтёры объявили срочный сбор на поиски

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В Калининском районе пропал 10-летний школьник — волонтёры объявили срочный сбор на поиски


Вечером 16 апреля волонтёры «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски 10-летнего Алексея Антропова, который ушёл из дома в Калининском районе и пропал.


Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим сообщить в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного 020) или на номер поискового отряда «Лиза Алерт» 8-800-700-5452.


Волонтёры объявили срочный сбор — добровольцы в комментариях под постом уже начали выдвигаться на поиски школьника. Место сбора — улица Тюленина, 3.




Волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт» объявили срочный сбор на поиски ребёнка 


«Готовим выезд на поиск!», — написали они в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».


Как следует из ориентировки, рост мальчика 160 сантиметров, он крупного телосложения, у него светло-русые волосы и серые глаза. Был одет в чёрную с капюшоном и светло-коричневые штаны, на ногах — белые кроссовки с красными полосами, на голове — чёрная вязаная шапка. 





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