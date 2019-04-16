«Вместо лёгких было чёрное пятно»: 6-месячный мальчик умер от гриппа в больнице

Захар — долгожданный второй сын Игоря и Елены Хлоповских, 24 января ему исполнилось полгода, а 31 января Захара не стало

Полугодовалый Захар Хлоповский умер в новосибирской детской больнице № 3 от гриппа с осложнениями — его мать Елена почти 10 дней просила врачей проверить диагноз и лечение, назначенное сыну. Но сибирячку не слушали вплоть до того, как малыш попал в реанимацию.







Захар Хлоповский родился раньше срока на два месяца — мальчика с не до конца раскрывшимися лёгкими выхаживали сначала в роддоме № 6, затем — в детской больнице № 4, рассказала корреспонденту НГС мать Елена Хлоповская. По её словам, сын чувствовал себя хорошо, хотя лёгкие и оставались слабым местом — дома малышу делали ингаляции.







В ночь на 22 января 2019 года у шестимесячного Захара поднялась высокая температура — до 38 градусов, и родители вызвали скорую. Она отвезла мальчика в детскую больницу № 3 в Мочище. Мама мальчика отметила, что предложила лечащему врачу взглянуть на документы, где сообщалось о проблемах в связи с недоношенностью, но медик проигнорировала их — в итоге мальчику поставили бронхит, а также решили проверить на ВИЧ и гепатит, хотя на руках у Хлоповской были анализы, отрицающие эти заболевания.







«Невозможно было дозваться ни её, ни дежурных врачей вечером, вообще никого. Я говорила: “Мне кажется, вы ставите неправильный диагноз, неверный, что температура столько дней уже держится такая высокая”. Сбиваем температуру, а она опять растёт.





Он уже перестал кушать, постоянно спит. Заходила дежурный врач, я говорила — так и так, мы недоношенные, я переживаю сильно за ребёнка, за лёгкие», — объяснила мать Захара.







Такая ситуация продолжалась неделю — в итоге мальчик уже перестал есть и сильно ослаб. Ему поставили капельницу, после неё он начал понемногу есть, но у него также болел живот. Температура же не понижалась.







«Заходит ко мне заведующая в пятницу, [я говорю]: “Ничего не помогает, меняйте антибиотик, потому что ситуация не меняется”. Она посмотрела бумаги и сказала: “Сейчас я заменю антибиотик”. <…> [Потом после выходных] зашла заведующая, я спрашиваю: “Почему ребёнок так дышит, одышка такая?”. Я вижу, что тяжёлый, совсем плохо», — описала дальнейшую ситуацию Елена Хлоповская.







Врач принесла прибор измеряющий кислород в крови — показатели были критически низкими. В итоге Захара решили забрать в реанимацию — мать сама его отнесла на руках, а потом сидела под дверью, ожидая результатов.







По словам Хлоповской, через час вышла заведующая и констатировала, что состояние мальчика очень тяжёлое — у него уже была пневмония.







«Я спросила: “Время упущено?”. Она махнула головой, что да. И потом показала, что лёгкие — чёрное пятно уже <…> В четверг [31 января] позвонили с утра, что всё: “Ребёнок ваш, соболезнуем, 10 минут назад умер. У вас был грипп”. Мы были в шоке», — добавила мать Захара.







После похорон мальчика родители подали заявление в Следственный комитет — Елена Хлоповская подчеркнула, что у неё нет претензий к реанимации, где мальчика пытались спасти, она возмущена неправильной постановкой диагноза на начальном этапе и последующим лечением. Также в планах Хлоповских — иск в суд.







В пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области подтвердили, что уголовное дело по факту смерти младенца действительно возбуждено — сейчас следствие разбирается в обстоятельствах произошедшего.





Свою проверку ведёт и новосибирский минздрав, но об её результатах говорить рано.







«По данному факту была проведена проверка в рамках комиссии по младенческой смертности. Также по данному случаю в настоящий момент проводится ведомственный контроль качества и безопасности медицинской деятельности при оказании медицинской помощи», — заключили в пресс-службе министерства здравоохранения.







Елена Хлоповская уточнила, что добиваться проверки дела о врачебной халатности она пойдёт «за руку» с Яной Рейн — этой зимой её 7-летняя дочь умерла в той же детской больнице № 3. Врачи не смогли поставить девочке правильный диагноз — она впала в кому и умерла через 2 недели, не приходя в сознание.

