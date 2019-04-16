Уполномоченный Путина по правам ребёнка проверит видео с девочкой на поводке

Детский омбудсмен считает, что надо выяснить все подробности случая в новосибирском метро

Анна Кузнецова намерена разобраться в этой ситуации

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила о том, что снятое в новосибирском метро видео с ребёнком на поводке надо обязательно проверить.





Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Анну Кузнецову.





Видео появилось в социальных сетях во вторник, 15 апреля. На станции метро «Студенческая» новосибирцы сняли женщину, ведущую на привязи ребёнка.





«Случай этот зафиксирован. Безусловно, конечно, он вызывает вопросы. Нужно разобраться, в чём там дело, но пока не представляется возможным установить личность для того, чтобы выяснить внимательно подробности. Уполномоченный говорит о том, что будут направлены соответствующие документы, чтобы проверить, что, собственно говоря, произошло», — цитирует Анну Кузнецову РИА Новости.





В 2017 году произошёл схожий неординарный случай: сибирячка засунула плачущую девочку в контейнер с мусором — этот эпизод тоже попал на видео очевидцев.