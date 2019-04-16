Дети устроили заплыв на плотах в огромной луже в Заельцовском районе

Талый снег затопил двор на улице Тимирязева — там образовалась лужа по колено

Глубина такая большая, что дети спокойно могут проплыть по луже на плоту

В Заельцовском районе Новосибирска дети на самодельных плотах устроили заплыв в огромной луже — эта лужа затопила весь двор на улице Тимирязева, у дома № 85/1.





На месте лужи располагается детская площадка, но после того, как растаял снег, там всё в воде: затоплены качели, скамейки, турники и другие детские снаряды.







По наблюдениям корреспондента НГС, глубина лужи примерно по колено, а её длина примерно с полтора дома.







Лужа такого большого размера, что скорее напоминает пруд





Дети плавали на плоту недалеко от жилых домов — лужа находится на территории Тимирязевского сквера.





По наблюдениям корреспондента НГС, лужа размером примерно с полтора дома





Дети решили развлечься и соорудили самодельный плот. В ролике видно, как двое детей прыгают на плот, потом отталкиваются при помощи палки и плывут по воде. Остальные стоят и ждут своей очереди, чтобы прокатиться.









Двор на улице Тимирязева затапливает не первый раз. Год назад на территории Тимирязевского сквера две кряквы приняли большую лужу за озеро — птицы плавали в «водоёме» недалеко от сквера и жилых домов. Также недавно огромная лужа появилась в Кировском районе, затопив четверть улицы, — играющие дети переплывали лужу на «ватрушке».