«Бедам вопреки есть железные дороги и проводники»: новосибирцы записали добрую песню про РЖД

Сибиряки записали новую песню про железную дорогу, которая называется «РЖД». Её исполнил барнаульский певец и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев, он же написал музыку. Автором текста стал новосибирец Руслан Глухман.

Автор песни рассказал корреспонденту НГС историю написания композиции. Он отметил, что хотелось написать именно добрую песню, потому что негативных эмоций в нашей жизни и так достаточно.

«Как-то после сольного концерта Виталия Гасаева в феврале мы с ним общались. Он рассказывал про свою гастрольную деятельность, где побывал, и он отметил, что путешествовать приходилось в основном на поездах. <...> Я вспомнил свои детские воспоминания, когда мы ездили с родителями в отпуск. В поездах всегда были и подстаканники, и сахар-рафинад, и детям угощение бесконтрольное конфетами или лимонадом. И он [Виталий Гасаев] мне говорит:"Слушай, у нас и так в жизни хватает негатива, почему бы не сделать такую добрую, душевную песню, посвящённую нашим железным дорогам?". Песня должна приносить людям радость, хорошие эмоции, улыбки, поэтому мы решили сделать такое произведение. И там [в песне] в самом конце у нас есть такие слова, что "бедам вопреки есть железные дороги и проводники". Все говорят, что в России есть плохие дороги, а мы это дело опровергаем», — рассказал Руслан Глухман.