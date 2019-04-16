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Развлечения

«Бедам вопреки есть железные дороги и проводники»: новосибирцы записали добрую песню про РЖД

В основу этой песни положены детские и гастрольные воспоминания авторов

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Как отметил автор песни, это не корпоративная песня, а гастрольные и детские воспоминания

Фото: предоставлено Русланом Глухманом

Сибиряки записали новую песню про железную дорогу, которая называется «РЖД». Её исполнил барнаульский певец и участник команды КВН «Дети лейтенанта Шмидта» Виталий Гасаев, он же написал музыку. Автором текста стал новосибирец Руслан Глухман. 

Автор песни рассказал корреспонденту НГС историю написания композиции. Он отметил, что хотелось написать именно добрую песню, потому что негативных эмоций в нашей жизни и так достаточно. 

«Как-то после сольного концерта Виталия Гасаева в феврале мы с ним общались. Он рассказывал про свою гастрольную деятельность, где побывал, и он отметил, что путешествовать приходилось в основном на поездах. <...> Я вспомнил свои детские воспоминания, когда мы ездили с родителями в отпуск. В поездах всегда были и подстаканники, и сахар-рафинад, и детям угощение бесконтрольное конфетами или лимонадом. И он [Виталий Гасаев] мне говорит:"Слушай, у нас и так в жизни хватает негатива, почему бы не сделать такую добрую, душевную песню, посвящённую нашим железным дорогам?". Песня должна приносить людям радость, хорошие эмоции, улыбки, поэтому мы решили сделать такое произведение. И там [в песне] в самом конце у нас есть такие слова, что "бедам вопреки есть железные дороги и проводники". Все говорят, что в России есть плохие дороги, а мы это дело опровергаем», — рассказал Руслан Глухман.

По его словам, написать и текст, и музыку получилось за вечер. В ближайшее время новосибирцы планируют записать песни о семье и о хирургах. 

«Хотим сделать песню, которая будет связана с одной очень важной профессией — хирург. Есть в этой профессии люди, которые действительно служат своему делу, которые спасают людей. Скоро будут выпущены эти музыкальные произведения», — добавил Руслан Глухман.

В феврале новосибирская группа «Рви Меха Оркестр» выпустила ироничную песню — они спели о том, что артисты получают популярность из-за запретов концертов, а не благодаря своему таланту. 

Виктория Брылёва
Фото предоставлено Русланом Глухманом

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

выпустили песнюпесняРЖД

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КОММЕНТАРИИ (7)

Хамло Московское
16 апр 2019 в 23:25

А человек слева во что одет?
Это какой то ИкзАтичИский зверек?

Фото пользователя
Чукча с левого берега
16 апр 2019 в 23:55

Беды, вопреки которым ещё существуют железные дороги и проводники, называются топ-менеджеры РЖД.

С Богаткова
16 апр 2019 в 23:33

РЖД конечно хорошо, но ФСИН намного лучше