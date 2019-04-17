Hyundai показала новый увеличенный кроссовер Creta с фарами-щелочками на «лбу»

Кроссовер получил ультрасовременную оптику

Корейский концерн Hyundai представил кроссовер Creta нового поколения (в Китае именуемый как ix25). Автомобиль получил мощную радиаторную решётку, плавные обводы кузова, трехъярусную оптику в стиле старшего кроссовера Santa Fe. Верхний прищуренный элемент оптики — это светодиодные ходовые огни, а ниже расположена основная фара, в бампере находятся противотуманки.







На фоне новинки Creta предыдущего поколения теперь кажется уже слишком квадратной и устаревшей. Впрочем, преемственность сохранена в пропорциях кузова и угловатой оконной рамке передних дверей. Hyundai намерена быстро вывести автомобиль на рынок, поскольку предыдущее поколение впервые появилось 4 года назад в Индии.





Размеры автомобиля увеличились





«Она с 2015 года, с осени выпускается. Комплектации обновлялись, а такого глобального рестайлинга не было еще», — объясняет руководитель отдела продаж дилерского центра Hyundai «Эксперт НСК» Максим Козлов.





Автомобиль подрос в размерах: стал на 30 мм длиннее и на 10 мм шире. Колесная база увеличилась на 20 мм, а высота уменьшилась на 7 мм. Кардинально обновился интерьер кроссовера, хотя, например, козырёк приборки остался узнаваемым. Появился крупный экран мультимедийной системы, сползающий со средней консоли на центральный тоннель.





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