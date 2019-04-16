Успевайте, пока все целы: 11 мест мира, которые могут сгореть, утонуть или погибнуть

Многие из этих объектов уже находятся под охраной ЮНЕСКО, но этого мало

Собор Парижской Богоматери теперь надолго закроется от туристов





Пожар в соборе Парижской Богоматери назвали катастрофой для Европы, трагедия задела даже тех, кто не был там никогда. По оценкам экспертов, на восстановление Нотр-Дама уйдут сотни миллионов евро и десятилетия — скорее всего, всё это время собор будет закрыт для туристов.





Но французский памятник архитектурной готики — далеко не единственное место, любимое туристами и местными, которое однажды может пострадать от стихии или рук самих же туристов. В сегодняшней подборке — места, куда нужно добраться и посмотреть на эту красоту, пока она еще с нами.





Венеция



















Прекрасная столица итальянской провинции, город с романтикой узких улочек и каналов может уйти под воду. Наводнения в Венеции — не новость, однако события прошлой осени всерьез заставили поволноваться всех: властей, местных жителей и туристов. В октябре 2018 года случился крупнейший потоп: вода поднялась более чем на 1,5 метра и затопила три четверти города. По данным BBC, погибли как минимум восемь человек, десятки пострадали.







Ученые не раз предсказывали Венеции полное погружение. По последним прогнозам, к 2100 году город опустится еще полметра и будет переживать потопы не четыре-пять раз в год, а десятки и даже сотни раз.







Великая Китайская стена



















Визитная карточка Китая с 1961 года находится под охраной государства, а с 1987 года — под присмотром ЮНЕСКО. Погода постоянно вносит коррективы на сроки жизни стены: частые ливни и оползни вымывают грунт, в 2016 году после очередного дождя у заставы Цзюйюнгуань (50 км от Пекина) обрушились почти 30 метров стены.







Ремонтные работы с привлечением археологов и геологов ведутся периодически: первые подсчитывают ущерб, вторые — прогнозируют новые природные ЧП.







Великую Китайскую стену начали строить в III веке до нашей эры. Она пересекает весь Северный Китай, длина — более 21 тысячи километров. Высота стены колеблется от 6 до 10 м, в некоторых участках ширина достигает 5,5 м, что в свое время позволяло спокойно двигаться повозке и строю солдат.







Колизей















Памятник Древнего Рима рискует не дожить до своего 2000-летия , которое случится в 2072 году, — такой прогноз уже давали итальянские архитекторы в 2016 году после очередного землетрясения. Тогда для туристов была закрыта часть памятника с видом на Палатин, а смотритель Колизея Франческо Просперетти подтвердил местной газете Corriere della Sera, что трещины постоянно увеличиваются.







Стихия — не единственное, что угрожает Колизею. В списке особо опасных — сами туристы, которые из любви архитектуры растаскивают амфитеатр на сувениры, даже понимая, что это преступление. Впрочем, на некоторых иногда снисходит озарение: например, европейские журналисты по поводу и без упоминают историю про семейную пару из Калифорнии, которые вернули итальянским властям обломок стены Колизей, украденный ими 25 лет назад.







Мёртвое море















Соленое море, расположенное в самой низшей точке Земли, постепенно высыхает под палящим солнцем: за последнее столетие, пишет BBC, уровень воды упал на 25 метров, а засуха поделила море на две части, из-за чего естественная циркуляция воды нарушилась и просела почва.





Ученые насчитали порядка 1200 провалов в Израиле и Иордании, закрылись многие пляжи. Так что успевайте окунуться в море, в котором нельзя утонуть.





Базилика Рождества Христова















Единственный христианский храм Палестины, сохранившийся в целости с домусульманского периода, попал под охрану ЮНЕСКО в 2014 году. Вместе с Базиликами в Вифлееме организация взяла на контроль и тропы паломников к месту рождения Христа. Среди угроз — протечки, которые промывают грунт и каменные стены строения.







Объект находится в десяти километрах от Иерусалима, почитается как место рождения Христа со второго века нашей эры. В шестом веке церковь серьезно пострадала от пожара, чудом в ней удалось сохранить мозаичные полы.







Церковь образа Знамения Пресвятой Богородицы под Подольском















Для того чтобы увидеть эту красоту, не нужен загранпаспорт. Отправляйтесь в Подмосковье: в 36 километрах от столицы, в поселке Дубровицы находится храм, выполненный в стиле русского и западноевропейского зодчества, обильно украшенный скульптурами.







Храм пережил атаки советских борцов с религией, стихию в лице пронизывающего ветра и проливных дождей. Если подняться на верхушку и приглядеться к статуям, можно заметить, как у одного отломлена голова, у второго — крыло. Единственное, что смогли заменить реставраторы — золотую корону, венчающую главную башню храма.





Здесь до сих пор каждый день проходят службы, а летом стягиваются экскурсии из туристов с разных уголков страны. Экскурсоводы признаются: порой им приходится извиняться за внешний вид церкви.







Бухта Майя Бэй















Если вам ничего не говорит это название, то вспомните фильм «Пляж» с Леонардо ди Каприо — это то самое местечко с голубой водой, окруженное громадными скалами. После выхода фильма пляж стал дико популярным: ежедневно его посещали пять тысяч туристов. Лодки, на которых путешественников подвозили к берегу, царапали кораллы, из-за чего власти Таиланда периодически закрывают пляж, чтобы восстановить экологию и внешний вид этого райского местечка.







Храм Ангкор-Ват















Гигантский храм-гора, построенный в Камбодже в XII веке для поклонения богу Вишну. Миллионы туристов собираются сюда, чтобы посмотреть удивительной красоты закаты. Популярность Ангкора имеет обратную сторону: грунтовая дорога из-за верениц проезжающих по ней автобусов уже пришла в негодность, да и камни, по которым путешественники карабкаются, потихоньку обваливаются. Денег, собранных местными властями на реконструкцию, не хватает.







Храм также включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.







Озеро Байкал















Последний повод для волнения за Байкал — строительство китайского завода по забору озерной воды. Предприятие возводят прямо на берегу озера. Активисты переживают не только за экосистему места, но и за то, что к Байкалу невозможно будет пробраться — промышленная площадка отрежет природную красоту от остального мира.







Египетские пирамиды















Их, заявляют ученые, постигает та же судьба, что и римский Колизей: толпы туристов не могут удержать себя от желания захватить кусочек египетского богатства домой или в качестве сувенира друзьям и родственникам. Несколько лет назад главное достояние Египта — пирамиду Хеопса — закрыли на реставрацию из-за граффити, которыми отметились туристы едва ли не со всего мира.







Первые надписи появились еще в XIX веке, пишет ТАСС. В последние годы их число увеличилось — письмена оставляют ручками, маркерами и мелом.







Мачу-Пикчу















Знаменитые руины инков натерпелись внимания на туристов так, что власти Перу ежегодно дополняют список ограничений. Если вы вдруг собрались посмотреть на официальное чудо света, то помните, что посещать древний город разрешается только с 6:00 до 15:00 в сопровождении официального гида и только группой до 16 человек. Запрещено брать с собой зонтики, трости, штативы, дроны, детские коляски, а также большие пакеты, сумки и пакеты, носить обувь с шипами или на каблуке — все это повредит древние стены и дороги города, пишет «Интерфакс».







А что еще?





Ценные для истории планеты здания, парки, заповедники и целые города попадают в Список всемирного наследия, находящегося под угрозой. Каждый год эксперты ЮНЕСКО собираются на сессию и решают, какие объекты необходимо в список внести. Если ситуация нештатная, Комитет всемирного наследия экстренно собирается и решает судьбу объекта.







Попадание означает, что объекту необходима срочная реставрация, в противном случае он может исчезнуть. Посмотреть список можно здесь.

