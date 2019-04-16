Новосибирцы пересылают друг другу фото нашествия клещей. Это фейк

На снимке изображены кроссовки, на которых сидит десяток клещей

Жители Новосибирска сообщают о наличии клещей в разных частях города и области
Жители Новосибирска сообщают о наличии клещей в разных частях города и области

Новосибирцы начали массово распространять в мессенджерах фотографию, на которой запечатлена обувь, которую буквально облепили клещи. Это фото присылают в редакцию НГС и читатели — при этом все утверждают, что снимок сделан в разных частях Новосибирска и в пригороде. 


Одна из жительниц Новосибирска рассказала, что снимок прислали в родительский чат в WhatsApp. К нему была подпись: «В районе "Чистой Слободы", на улице Титова атакуют клещи». 


Другая сибирячка написала, что фото ей прислали друзья из села Плотниково Новосибирской области. Кто-то пишет, что на самом деле фото было сделано в Академгородке, а некоторые — что клещей встретили в Заельцовском парке. 


Новосибирцы массово шлют фото в редакцию НГС
Новосибирцы массово шлют фото в редакцию НГС


Это фото мгновенно разлетелось по Сети — не только по Новосибирской области, но и по всей России. Причём пользователи из разных регионов указывают, что снимок сделан именно в их городе. 


Поиск по картинкам в Google выдаёт, что этот снимок стал тиражироваться после поста на Pikabu, опубликованного 13 апреля, — его автор утверждает, что сделал снимок в Подмосковье. 


Перед фото подпись: «13 апреля, 50 км от Москвы»
Перед фото подпись: «13 апреля, 50 км от Москвы»


Но одна из первых публикаций снимка появилась на странице пользователя Григория Бондарева в Facebook — он был сделан 11 апреля в угодье «Пойменное» неподалёку от Новокуйбышевска Самарской области. 


Григорий Бондарев опубликовал фото на своей странице 11 апреля 
Григорий Бондарев опубликовал фото на своей странице 11 апреля 


Сезон, когда стоит опасаться укусов клещей, в Новосибирской области только начинается. По состоянию на середину апреля в регионе зарегистрировано уже 30 случаев укусов. А первое обращение с укусом поступило в начале апреля — клеща подхватили в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме. 

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