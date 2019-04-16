Новосибирцы пересылают друг другу фото нашествия клещей. Это фейк

Жители Новосибирска сообщают о наличии клещей в разных частях города и области

Новосибирцы начали массово распространять в мессенджерах фотографию, на которой запечатлена обувь, которую буквально облепили клещи. Это фото присылают в редакцию НГС и читатели — при этом все утверждают, что снимок сделан в разных частях Новосибирска и в пригороде.





Одна из жительниц Новосибирска рассказала, что снимок прислали в родительский чат в WhatsApp. К нему была подпись: «В районе "Чистой Слободы", на улице Титова атакуют клещи».





Другая сибирячка написала, что фото ей прислали друзья из села Плотниково Новосибирской области. Кто-то пишет, что на самом деле фото было сделано в Академгородке, а некоторые — что клещей встретили в Заельцовском парке.







Новосибирцы массово шлют фото в редакцию НГС





Это фото мгновенно разлетелось по Сети — не только по Новосибирской области, но и по всей России. Причём пользователи из разных регионов указывают, что снимок сделан именно в их городе.







Поиск по картинкам в Google выдаёт, что этот снимок стал тиражироваться после поста на Pikabu, опубликованного 13 апреля, — его автор утверждает, что сделал снимок в Подмосковье.





Перед фото подпись: «13 апреля, 50 км от Москвы»





Но одна из первых публикаций снимка появилась на странице пользователя Григория Бондарева в Facebook — он был сделан 11 апреля в угодье «Пойменное» неподалёку от Новокуйбышевска Самарской области.





Григорий Бондарев опубликовал фото на своей странице 11 апреля





Сезон, когда стоит опасаться укусов клещей, в Новосибирской области только начинается. По состоянию на середину апреля в регионе зарегистрировано уже 30 случаев укусов. А первое обращение с укусом поступило в начале апреля — клеща подхватили в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме.