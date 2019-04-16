Старший лейтенант посадил в машину ГИБДД беременную сибирячку, чтобы доехать до роддома без пробок

Владислав Савченков быстро довёз женщину до врачей — у неё родился сын

Владислав Савченков помог женщине, которой нужно было попасть в роддом
Владислав Савченков помог женщине, которой нужно было попасть в роддом

Сегодня, 16 апреля, инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД старший лейтенант полиции Владислав Савченков отвёз в роддом женщину по загруженным дорогам.


Владислав работал на рейде и во время рейда заметил, что легковой автомобиль резко перестраивается из одной полосы в другую.


«При проверке документов выяснилось, что водителю нужно срочно доставить в родильный дом беременную супругу. Поскольку счет шел на минуты, Владислав Савченков принял решение пересадить женщину в свой служебный автомобиль и срочно доставить в медицинское учреждение, о чем сообщил в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Новосибирска», — сообщили в Главном управлении МВД по Новосибирской области.


Маршрут движения из Кировского в Октябрьский район Новосибирска составил около 10 километров.


«Магистрали были сильно загружены, но оперативный дежурный и экипажи ДПС помогли быстро пройти все оживленные перекрестки, что позволило оперативно доставить женщину в роддом», — передаёт слова Владислава Савченко пресс-служба ведомства.


Убедившись, что роженицу передали медицинским работникам, полицейский вернулся к исполнению служебных обязанностей. По информации медиков, роды прошли успешно, у женщины родился мальчик.

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