Четверть новосибирцев назвали свою работу неинтересной

Но тех, кто считает работу главным увлечением жизни, всё равно больше

По данным опроса, треть новосибирцев считают свою работу главным увлечением в жизни
По данным опроса, треть новосибирцев считают свою работу главным увлечением в жизни

Большинство жителей Новосибирска называют интерес к работе главной мотивацией к труду. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросившие 970 новосибирцев. 


По данным портала, 74% респондентов могут назвать свою работу интересной. Из них 16% — представители сферы IT, 15% — маркетинга, рекламы и PR, 10% — работники финансовой сферы. При этом четверть новосибирцев интереса к своей работе не испытывают.

«30% горожан вкладывают в понятие "интересная работа" возможность видеть результаты своей деятельности, 26% — выполнение увлекательных задач, а 21% — погружение в новые знания и сферы. 6% новосибирцев считают, что на интерес прежде всего влияет возможность карьерного роста, ещё 6% привлекает творческое развитие, а 4% — общение с интересными людьми. 7% опрошенных отметили, что "интересная работа" — это многогранное понятие, которое включает в себя все перечисленные пункты», — приводят аналитики результаты исследования. 


В пресс-службе портала Зарплата.ру. сообщили, что для 90% горожан интерес к работе оказался основной мотивацией к труду. Однако каждый десятый опрошенный уверен, что существуют более эффективные мотиваторы.

«Треть новосибирцев считают свою работу главным увлечением в жизни. А 66% горожан признались, что помимо работы имеют другие интересы», — добавили в Зарплате.ру. 


Недавно аналитики пришли к выводу, что почти половина новосибирцев испытывает стресс во время прохождения испытательного срока. При этом большинство из них всегда завершали этот период успешно. 

Прочтений: 935

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