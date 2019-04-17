Четверть новосибирцев назвали свою работу неинтересной

Но тех, кто считает работу главным увлечением жизни, всё равно больше

По данным опроса, треть новосибирцев считают свою работу главным увлечением в жизни

Большинство жителей Новосибирска называют интерес к работе главной мотивацией к труду. К такому выводу пришли аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру, опросившие 970 новосибирцев.





По данным портала, 74% респондентов могут назвать свою работу интересной. Из них 16% — представители сферы IT, 15% — маркетинга, рекламы и PR, 10% — работники финансовой сферы. При этом четверть новосибирцев интереса к своей работе не испытывают.



«30% горожан вкладывают в понятие "интересная работа" возможность видеть результаты своей деятельности, 26% — выполнение увлекательных задач, а 21% — погружение в новые знания и сферы. 6% новосибирцев считают, что на интерес прежде всего влияет возможность карьерного роста, ещё 6% привлекает творческое развитие, а 4% — общение с интересными людьми. 7% опрошенных отметили, что "интересная работа" — это многогранное понятие, которое включает в себя все перечисленные пункты», — приводят аналитики результаты исследования.





В пресс-службе портала Зарплата.ру. сообщили, что для 90% горожан интерес к работе оказался основной мотивацией к труду. Однако каждый десятый опрошенный уверен, что существуют более эффективные мотиваторы.



«Треть новосибирцев считают свою работу главным увлечением в жизни. А 66% горожан признались, что помимо работы имеют другие интересы», — добавили в Зарплате.ру.







Недавно аналитики пришли к выводу, что почти половина новосибирцев испытывает стресс во время прохождения испытательного срока. При этом большинство из них всегда завершали этот период успешно.