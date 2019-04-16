В Новосибирской области объявлено экстренное предупреждение: скорость ветра достигнет 25 м/с

Погода станет ещё хуже в ближайший четверг

Спасатели опасаются, что из-за сильного ветра могут сорваться кровли и оборваться провода
Спасатели опасаются, что из-за сильного ветра могут сорваться кровли и оборваться провода

Новосибирские спасатели выпустили экстренное предупреждение — синоптики сделали прогноз о сильном ветре с порывами до 25 метров в секунду.


«По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 18 апреля 2019 года в Новосибирской области ожидаются осадки в виде мокрого снега, снега, местами гололёдные явления, отложение мокрого снега, усиление ветра 17–22 м/с, местами порывы до 25 м/с», — передаёт пресс-служба ГУ МЧС по НСО.


Спасатели предполагают, что возможны чревычайные ситуации, во время которых могут оборваться линии связи и электропередачи, падать слабо закреплённые конструкции, срываться кровли.


«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями», — добавили в МЧС.


Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051 или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру 218–22–32. Телефон доверия МЧС: 23–99–999. 


О возможном ухудшении погоды на этой неделе синоптики рассказывали накануне.

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