Мини-«Гелендваген» для бедных: Mercedes показал новый квадратный джип

GLB прозвали маленьким «Геликом»

Компания Mercedes-Benz представила внедорожник нового класса GLB, эту машину уже называют мини-«Гелендвагеном» за его квадратные формы. Автомобиль расположится на ступеньку выше кроссовера GLA, который сейчас является одним из лидеров продаж марки, но выглядит слишком компактным и «зализанным».







«"Гелендвагеном" народ нарекает сразу, по внешним сходствам в каких-то чертах, по квадратности. Это последний класс Mercedes, который остался по линейке, последний закрывающий внедорожник. Попадает в сегмент между GLA и GLC, новая ниша», — объясняет генеральный директор дилерского центра «СТС Автомобили» Павел Костенко.





Новый кроссовер отличается короткими свесами, большой радиаторной решеткой, фарами простой формы, гладкой боковиной. GLB может иметь три ряда сидений и семь мест. Интерьер выполнен в современном мерседесовском стиле с большим сдвоенным дисплеем и новой мультимедийной системой MBUX.





Автомобиль получил простые квадратные формы





Кроссовер получил 17-дюймовые колеса, 2-литровый наддувной мотор (224 л.с. и 350 Н·м крутящего момента), восьмиступенчатый робот DCT, систему полного привода 4Matic.







Цена автомобиля должна уложиться в диапазон между ныне продающимися GLA и GLC. Сейчас младший кроссовер GLA стоит 2 270 000 – 2 680 000 рублей (без дополнительных опций). Среднеразмерный GLC оценивается в 3 230 000 – 4 200 000 рублей.







Для сравнения: «взрослый» «Гелендваген» Mercedes-Benz G-класс стоит минимум 8 980 000 рублей.







В салоне 3 ряда сидений и 7 мест





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