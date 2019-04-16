Тяжелобольную девочку увезли спецбортом МЧС из Новосибирска в Москву

Местные врачи решили, что в Москве девочке смогут помочь лучше

Sukhoi Superjet МЧС увёз маленькую девочку сегодня, 16 апреля
Sukhoi Superjet МЧС увёз маленькую девочку сегодня, 16 апреля

Днём 16 апреля новосибирский минздрав отправил двухмесячную девочку в Москву спецбортом МЧС — в сопровождении мамы и реанимационной бригады. До этого пациентку лечили в областной больнице.


Девочка со сложной патологией трахеи прошла уже несколько этапов лечения в Новосибирской областной больнице — и врачи решили, что их двухмесячной пациентке нужно специализированное лечение в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья детей в Москве, рассказали сегодня в пресс-службе губернатора и правительства региона.


«Медицинскую эвакуацию ребенка спецбортом МЧС организовало министерство здравоохранения Новосибирской области за счёт средств регионального бюджета», — отметили в ведомстве.


У маленькой пациентки — сложная патология трахеи. Её лечили в областной больнице, но помочь смогут только в Москве
У маленькой пациентки — сложная патология трахеи. Её лечили в областной больнице, но помочь смогут только в Москве


Сегодня днём сибирячка с двухмесячной дочкой в сопровождении реанимационной бригады вылетела в Москву — ребёнка госпитализируют в хирургическое торакальное отделение московского центра.


Ранее из Новосибирска в Москву вылетел санитарный борт МЧС России с тяжелобольным двухмесячным ребёнком, которому нужна операция. С просьбой прислать за сыном спецборт к главе МЧС Владимиру Пучкову обратилась жительница села Верх-Коён Искитимского района.

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