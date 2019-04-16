Тяжелобольную девочку увезли спецбортом МЧС из Новосибирска в Москву

Местные врачи решили, что в Москве девочке смогут помочь лучше

Sukhoi Superjet МЧС увёз маленькую девочку сегодня, 16 апреля

Днём 16 апреля новосибирский минздрав отправил двухмесячную девочку в Москву спецбортом МЧС — в сопровождении мамы и реанимационной бригады. До этого пациентку лечили в областной больнице.







Девочка со сложной патологией трахеи прошла уже несколько этапов лечения в Новосибирской областной больнице — и врачи решили, что их двухмесячной пациентке нужно специализированное лечение в Национальном медицинском исследовательском Центре здоровья детей в Москве, рассказали сегодня в пресс-службе губернатора и правительства региона.







«Медицинскую эвакуацию ребенка спецбортом МЧС организовало министерство здравоохранения Новосибирской области за счёт средств регионального бюджета», — отметили в ведомстве.







У маленькой пациентки — сложная патология трахеи. Её лечили в областной больнице, но помочь смогут только в Москве





Сегодня днём сибирячка с двухмесячной дочкой в сопровождении реанимационной бригады вылетела в Москву — ребёнка госпитализируют в хирургическое торакальное отделение московского центра.







Ранее из Новосибирска в Москву вылетел санитарный борт МЧС России с тяжелобольным двухмесячным ребёнком, которому нужна операция. С просьбой прислать за сыном спецборт к главе МЧС Владимиру Пучкову обратилась жительница села Верх-Коён Искитимского района.

