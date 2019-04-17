«Погода портится»: в Новосибирск придут холода до –9 градусов и мокрый снег

Из-за опасного ветра объявлено штормовое предупреждение

В четверг холода начнут усиливаться, а вместе с ними придёт и штормовой ветер
В четверг холода начнут усиливаться, а вместе с ними придёт и штормовой ветер

Новосибирские синоптики рассказали о прогнозе на ближайшие дни: в пятницу холода усилятся до –9 градусов, а вместе с ними в регион придёт и штормовой ветер.


«Погода устойчиво портится. <...> 17-го будет тепло, а днём 18-го числа дневные температуры опустятся до нуля. <...> Наиболее опасная ситуация у нас предполагается 18 апреля. 


Мы ждём осадки, местами сильные по Новосибирской области <...> в виде мокрого снега, снега с гололёдными явлениями и, самое главное, ветром опасной силы до 25–27 м/с. 


Это штормовое предупреждение дано по Новосибирской области и Алтайскому краю», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.


Он уточнил, что штормовое предупреждение связано с прохождением через область холодных атмосферных фронтов в ночь на 18 апреля. В результате этого температура опустится от –2 до –7 градусов, а в северо-западной части региона до –13 градусов. Днём в четверг температура будет держаться в пределах нуля градусов.


В пятницу, 19 апреля, морозы усилятся до –9 градусов, а в северных районах области до –15. Но, как отмечают в Западно-Сибирском гидрометцентре, осадки могут прекратиться.


Вчера синоптики сообщали о том, что в четверг в Новосибирскую область должна прийти новая волна холода, однако сегодня прогноз уточнили.

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