Госдума приняла закон, закрывающий Рунет от остального интернета

Частично он заработает уже в ноябре 2019 года

За законопроект проголосовали 308 депутатов
За законопроект проголосовали 308 депутатов

Депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон об изоляции Рунета: «за» проголосовали 308 человек, «против» — 68, никто не воздержался. Основа проекта, говорят авторы закона, — создание некой инфраструктуры, которая в случае атаки извне изолирует Рунет от международной сети. Руководство берет на себя Роскомнадзор.


В законопроекте не указано, от каких именно угроз Рунету предстоит изолироваться, но созданная инфраструктура с нуля позволит фильтровать внутренний трафик и закрывать сервисы, находящиеся в реестре запрещенных сайтов. Операторов обяжут использовать точки обмена трафика из специально созданного реестра, сертифицировать оборудование и предоставлять в Роскомнадзор информацию о сетевых адресах и прочей информации с сетей связи.


Закон частично вступит в силу с 1 ноября 2019 года, полностью — с 1 января 2021 года.


Недавно в Академгородке прошел митинг против изоляции интернета - на него пришли всего 5 человек. А ранее НГС опросил прохожих на улицах города и узнал, как они будут жить в условиях изоляции от внешней сети.

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