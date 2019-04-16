На дорогах под Новосибирском начала появляться разметка — её нанесут дважды

На дорогах Новосибирской области обновили стёршуюся после зимы дорожную разметку и начали наносить новую — всего дорожники восстановили 700 километров разметки и обещают до конца года нанести её на 3280 километрах трасс.
Об этом корреспонденту НГС сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.
«По гарантии закончили нанесение разметки — восстановили разметку на 700 км областных дорог. Сегодня приступают к первому нанесению. Температура позволяет начать нанесение раньше срока.
В этом году планируется нанести дорожную разметку на 3280 километрах дорог, два раза. Первое нанесение разметки краской началось; повторное выполнение — в сентябре, в том числе: 702 километра — термопластиком, 2578 километра — краской», — уточнили в пресс-службе ведомства.
А в Новосибирске обновлением стёршейся разметки начали заниматься только на выходных — рабочие нанесли свежую краску на асфальт в тех местах, где пройдут массовые мероприятия ко Дню Победы.