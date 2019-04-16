На дорогах под Новосибирском начала появляться разметка — её нанесут дважды

На дорогах Новосибирской области обновили стёршуюся после зимы дорожную разметку и начали наносить новую — всего дорожники восстановили 700 километров разметки и обещают до конца года нанести её на 3280 километрах трасс.



Об этом корреспонденту НГС сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области.

«По гарантии закончили нанесение разметки — восстановили разметку на 700 км областных дорог. Сегодня приступают к первому нанесению. Температура позволяет начать нанесение раньше срока.