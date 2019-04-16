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Дороги и транспорт

На дорогах под Новосибирском начала появляться разметка — её нанесут дважды

Дорожники уже начали рисовать первую разметку, а повторят работу осенью

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Дорожники закончили восстанавливать дорожную разметку после зимы (на фото — нанесение разметки в Краснозёрском районе)

Фото: пресс-служба ТУАД

На дорогах Новосибирской области обновили стёршуюся после зимы дорожную разметку и начали наносить новую — всего дорожники восстановили 700 километров разметки и обещают до конца года нанести её на 3280 километрах трасс.

Об этом корреспонденту НГС сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области. 

«По гарантии закончили нанесение разметки — восстановили разметку на 700 км областных дорог. Сегодня приступают к первому нанесению. Температура позволяет начать нанесение раньше срока. 

В этом году планируется нанести дорожную разметку на 3280 километрах дорог, два раза. Первое нанесение разметки краской началось; повторное выполнение — в сентябре, в том числе: 702 километра — термопластиком, 2578 километра — краской», — уточнили в пресс-службе ведомства.

А в Новосибирске обновлением стёршейся разметки начали заниматься только на выходных — рабочие нанесли свежую краску на асфальт в тех местах, где пройдут массовые мероприятия ко Дню Победы.

Дмитрий Здорников
Фото предоставлено ТУАД Новосибирской области

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ТЕКСТ

Дмитрий Здорников

ТЕГИ

разметкаремонт дорог

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КОММЕНТАРИИ (20)

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👑Король НГСа👑 (с богаткова)
16 апр 2019 в 15:12

Уже видел, когда ехал на работу в свой ЧОП.

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elka           
16 апр 2019 в 15:23

что значит разметка эта?скоро куплю прульку в кредит!

Академовский
16 апр 2019 в 15:20

Осталось узнать, когда на дорогах Новосибирска появятся сами дороги...