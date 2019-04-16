Банкиры предложили поставить около ТЦ Академгородка толпу жёлтых зайцев

Проект предполагает создание четырёх одинаковых жёлтых зайцев. Размер — 1,5 метра в длину и 1 метр в высоту

Напротив торгового центра на улице Ильича, 6 в Советском районе Новосибирска планируется установить скульптуру из четырёх жёлтых зайцев — такой проект подготовил Райффайзенбанк.





Документ о проведении общественного обсуждения размещён сегодня, 16 апреля, на официальном сайте города Новосибирска. В нём сказано, что обсуждение проекта продлится до 16 мая.





Как пояснила корреспонденту НГС директор регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка Анна Тихонова, все согласования установки скульптурной композиции проходят согласно местному законодательству.





«Мы уже презентовали свой проект СО РАН (собственники земли), ТЦ Академгородка (здесь находится наш офис), депутату Совета депутатов Новосибирска Наталье Пинус, мэрии города, нескольким общественным деятелям города. Надеемся, что проект найдет поддержку у жителей города и Академгородка», — рассказала Анна Тихонова.





Арт-объект появится рядом с офисом банка, который откроют летом





Анна Тихонова добавила, что новый арт-объект планируется в связи с открытием нового офиса.





«Нам хотелось реализовать какой-то особенный проект для городка. <...> Мы искали идею, которая была бы близка атмосфере Академгородка и соответствовала бы нашим критериям проектов в области культуры. <...> Узнали, что в этом году в Вене, в галерее Альбертина, будет проходить редкая выставка работ художника Альбрехта Дюрера. Самая известная работа Дюрера — рисунок "Заяц". <...>







Похожую скульптуру, по мотивам работы Дюрера, мы предложили установить напротив ТЦ Академгородка. С одной стороны, этот арт-объект расскажет жителям о признанной работе известного художника, об этом культурном наследии, с другой — очень органично впишется в зелёное окружение, понравится детям, которые гуляют на площадке, украсит парк рядом с ТЦ, добавит туристической привлекательности городку. В целом зайцы — это добрые, милые и красивые животные, близкие сибирской природе, поэтому даже без знаний культурной основы этой работы они вызывают положительные эмоции», — добавила Тихонова.







По её словам, скульптура будет состоять из четырёх зайцев, расположенных на одном постаменте в углу площадки под деревьями.





«Они будут раскрашены яркими орнаментами, у каждого появится свой характер, их будет интересно разглядывать, делать яркие снимки. Мы пригласили поучаствовать в проекте новосибирских художников — команду стрит-художников "ТАКНАДО!". Три скульптуры будут оформлены художниками, а четвёртую — раскрасят дети и гости открытия офиса. Скульптуры создадут для нас красноярские скульпторы, которые создавали многие объекты для Универсиады и для города, — мастерская Виталия Ян-Вин-Тин», — рассказала Анна Тихонова.





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Периодически на улицах Новосибирска появляются арт-объекты от крупных компаний. Так, в декабре прошлого года в сквере у фонтана на Орджоникидзе в центре Новосибирска установили ледяную инсталляцию — чемодан. Скульптура появилась здесь вместе с новогодним оформлением от авиакомпании S7. А в феврале на улице Семьи Шамшиных в Центральном районе Новосибирска появился дефлектор в форме самовара — его установила «Сибирская генерирующая компания».