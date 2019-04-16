Видео: находчивый новосибирец потерял ключи и проломил стеклянную дверь в подъезд

Молодого человека забрала охрана — он пообещал возместить ущерб

Мужчина ломал дверь после часа ночи
Мужчина ломал дверь после часа ночи


В ночь на 16 апреля житель дома в ЖК «Ясный берег» в Ленинском районе Новосибирска потерял ключи и не смог открыть подъезд — чтобы попасть внутрь, он проломил стеклянную дверь.


Видео с происшествием в редакцию НГС прислала читательница. Ролик, сделанный камерой видеонаблюдения, сегодня утром распространили в группе дома Ясный берег, 10 в мессенджере WhatsApp. Также в группу дома прислали фото разбитой двери.


«Житель конкретного дома в "подвисшем" состоянии не мог попасть в подъезд, поскольку у него не было ключей и, к сожалению, попытался пройти не совсем адекватным способом», — сообщили корреспонденту НГС в компании «Ясный берег».


В течение 3 минут после инцидента за жильцом подъезда приехала охрана — его отвезли на пост охраны. Оказалось, что он не смог найти подъездный ключ.


«Составили с ним разговор предварительный, написал объяснительную, подписал о компенсации ущерба, причинённого жителям данного дома. Пока на хорошем разошлись с человеком», — уточнили в компании. 


В течение 3 дней он должен будет компенсировать ущерб, который назовут сегодня. Предварительно ему придётся возместить не больше 3 тысяч рублей.


«Человек — реальный житель данного дома, абсолютно адекватный, ранее не попадавшийся — он уже долго живёт в этом доме, практически с момента сдачи ключей», — добавили в «Ясном береге».



Житель пообещал восстановить стекло
Житель пообещал восстановить стекло


В октябре 2017 года житель улицы Федосеева тоже пытался попасть в подъезд необычным способом — камеры сняли, как он стучал тростью по соседской машине после того, как не смог зайти в дом.

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