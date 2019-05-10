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И золотой унитаз в придачу: 7 роскошных квартир, от которых хозяева не могут избавиться

Продать такое великолепие непросто: объявления на сайтах недвижимости висят годами

Далеко не во всех квартирах из этого списка золотые унитазы и лепнина на кухне, но подивиться однозначно есть чему
Далеко не во всех квартирах из этого списка золотые унитазы и лепнина на кухне, но подивиться однозначно есть чему

Хозяева этих квартир и домов просят миллионы, чтобы избавиться от своего жилья. Но, глядя на все эти объявления, невольно задаешься вопросом: как вообще такое в голову могло прийти? В одну подборку мы собрали реальные объявления о продаже элитной недвижимости со всей страны. Изучайте и решайте, куда потратить гипотетические миллионы — на золотые унитазы или загородный особняк с гаражом, мангалом и 35 спальнями. 


135 миллионов: особняк с башнями под Новосибирском


Замок стоит в поселке Кудряшовском
Замок стоит в поселке Кудряшовском

В начале года Новосибирск смаковал объявление о продаже замка: за 35 комнат, огромную площадку вокруг, гараж на десять мест и зону для мангала продавец просил 135 миллионов рублей. В объявлении говорилось, что площадь самого домика — примерно 1,2 тысячи квадратов. Замок украшен башенками, окна выходят на пляж. Внутри помещения с черновой отделкой проведен телефон, интернет и кабельное ТВ.


Есть баня, участок площадью 1,3 га, который при необходимости можно расширить почти вдвое.


И золотой унитаз в придачу: 7 роскошных квартир, от которых хозяева не могут избавиться


Интересно, что купить усадьбу можно в ипотеку: если внести первоначальный взнос 20,25 миллиона, то потом каждый месяц в течение 20 лет нужно платить по миллиону рублей, а зарабатывать при этом два.


115 миллионов: конфетка сибирского финансиста


Интерьеры этого дома продумывала супруга новосибирского миллиардера
Интерьеры этого дома продумывала супруга новосибирского миллиардера


За 50 миллионов рублей можно купить особняк, принадлежащий семье новосибирского финансиста и миллиардера Игоря Кима. Трехэтажный дом (два этажа и цоколь) построен шесть лет назад, его площадь — 247 квадратных метров. В доме есть газ и водопровод с автономной канализацией, бонус — участок на две сотки. Супруга Кима, которая и продвигала продажу дома, у себя в соцсетях написала, что приложила руку к дизайну интерьеров этого особняка: «Я обожаю делать из г.., как говорится, конфету — и это у меня изумительно получается!»


Кухня выполнена в бело-золотых тонах
Кухня выполнена в бело-золотых тонах


Внутри — глянцевые полы, светлая мебель, массивные люстры с позолотой, есть даже бассейн, а под самой крышей дома — уютная розовая комната.


В доме есть личный бассейн
В доме есть личный бассейн


Хочешь — душ прими, хочешь — ванну
Хочешь — душ прими, хочешь — ванну


И та самая розовая комната
И та самая розовая комната


55 миллионов: дом в центре Ярославля с библиотекой и портретами царей


Провести вечерок у камина из яшмы — бесценно!
Провести вечерок у камина из яшмы — бесценно!


Кирпичный особняк стоит в центре города, и расположение наверняка сказалось на его цене: за 460 квадратов удовольствия хозяева просят 55 млн рублей. В комплекте пять спален, личная библиотека, бильярдная комната, увешанная портретами царей, зал с камином из натуральной яшмы.


С виду дом не выглядит роскошным особняком
С виду дом не выглядит роскошным особняком


Одна из пяти спален
Одна из пяти спален


И личная бильярдная, в которой можно закатить шар под наблюдением императора Николая II
И личная бильярдная, в которой можно закатить шар под наблюдением императора Николая II


В доме есть тренажерный зал и финская сауна. Про гараж и придомовую площадку и говорить не стоит! Подборку роскоши из Ярославля ищите здесь.


45 миллионов: четырехкомнатная квартира в Красноярске


Всего четыре комнаты, зато в туалете — золотые унитазы
Всего четыре комнаты, зато в туалете — золотые унитазы


Золотые унитазы — это не метафора. По крайней мере, в Красноярске, где четырехкомнатную квартиру продают за 45 миллионов рублей. В цену входят 286,2 квадрата жилья, сделанного в авторском стиле с упором на классику. Декоративная мебель, скульптуры ручной работы и прочие признаки богатой жизни.


40 миллионов: квартира в центре Екатеринбурга


Гордость этой квартиры — фреска «Бегство в Египет»
Гордость этой квартиры — фреска «Бегство в Египет»


Чуть дешевле выйдет четырехкомнатная квартира в центре Екатеринбурга: 222 квадрата великолепия за 40 миллионов рублей. Покупателю достанется огромная гостиная с колоннами и фреской на библейский сюжет «Бегство в Египет», три спальни, два гардероба и большая ванная комната. Есть ли в ней позолоченный клозет — в объявлении не уточняется.


Королевская спальня тоже присутствует
Королевская спальня тоже присутствует


Парад элитного жилья Екатеринбурга продолжается здесь: посмотрите, какие еще квартиры в стиле «дорого-богато» предлагают к продаже.


40 миллионов: загородный дом в Ростове


Золотая спальня и позолоченный хаммам в доме. Об унитазах в объявлении — ни слова. Возможно, они тоже драгоценные
Золотая спальня и позолоченный хаммам в доме. Об унитазах в объявлении — ни слова. Возможно, они тоже драгоценные


На эти же деньги в Ростове-на-Дону можно купить трехэтажный особняк с позолоченным хаммамом, бассейном и домашним кинотеатром. Площадь роскошного домика — 482 квадратных метра, в нем пять комнат. В каждом помещении — дизайнерский ремонт, отделка материалами итальянских и испанских брендов, на полах — керамогранит и паркет. В каждой комнате система кондиционирования и теплые полы, есть система очистки воды и регулирования температуры.


Позолоченный хаммам
Позолоченный хаммам


После банных процедур можно отправиться в кинотеатр. Здесь он выполнен в египетском стиле (но это не точно)
После банных процедур можно отправиться в кинотеатр. Здесь он выполнен в египетском стиле (но это не точно)


Рядом с домом участок с декоративными растениями. Бассейн — во дворе. О других достоинствах домика можно почитать здесь.


3,2 миллиона: рыцарская трёшка в Красноярске


В такие интерьеры идеально вписываются зеркала в тяжелых рамах, а также одежда на спинках стульев с бархатными пуфами
В такие интерьеры идеально вписываются зеркала в тяжелых рамах, а также одежда на спинках стульев с бархатными пуфами


Парад элиты завершает еще одна квартира из Красноярска — правда, стоит она сравнительно дешевле своих недвижимых конкурентов. Трешка на 57 квадратов в стиле рыцарского замка оценивается всего 3,2 миллиона рублей. И это несмотря на то, что каждый квадратик этого жилья сделан руками: стены покрыты деревом со вставками, потолки украшены массивными люстрами и бахромой, туалет и ванная в кафеле, стиль уборных не изменяет основному пространству квартиры.


Сложно представить, что квартира с таким интерьером находится в типичной пятиэтажке
Сложно представить, что квартира с таким интерьером находится в типичной пятиэтажке


Потолки с бахромой!
Потолки с бахромой!


Давайте помечтаем: какой бы дом/квартиру вы бы купили?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершении опроса.
  • Замок с 35 комнатами под Новосибирском
  • Дом с розовой комнатой сибирского миллиардера
  • Квартиру с золотыми унитазами
  • Домик с библиотекой и камином из яшмы
  • Хоромы с фреской в центре Екатеринбурга
  • Загородный дом в Ростове
  • «Рыцарскую» трешку в Красноярске
  • Ничего из этого
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