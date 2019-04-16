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«Словно ножом по сердцу»: новосибирцы — о пожаре в соборе Нотр Дам (рассказы очевидцев)

Сибиряки выкладывают в сети фото собора, посвящают ему стихи и вспоминают, когда увидели его впервые

«Словно ножом по сердцу»: новосибирцы — о пожаре в соборе Нотр Дам (рассказы очевидцев)


Пожар едва не уничтожил полностью едва ли не самое известное здание Европы — собор Парижской Богоматери. Несколько бывших новосибирцев находятся сейчас в столице Франции и рассказали НГС о том, что видели и слышали. Десятки других поделились своими воспоминаниями об этом памятнике архитектуры в социальных сетях и в беседе с корреспондентом НГС.


Анатолий Одинцов (консультант по ресторанному бизнесу, сейчас постоянно живет в Москве) рассказал, что в сейчас находится в Париже, куда приехал с дочерью «на пару дней». «Началось все с того, что на улицах появилось много машин полиции и пожарных, которые мчались куда-то по улицам. Сначала подумал, что опять какие-то бесчинства в центре. После чего стало понятно, что это что-то очень серьезное. Подойдя ближе к Сите, поняли, что это пожар и горит именно Нотр Дам. Здание было в строительных лесах», — рассказал Одинцов


Анатолий смог подойти только к берегу Сены — доступ на остров Сите (где находится собор) перекрыли, чтобы освободить место для работы пожарных. «Впечатление было такое, что пожарные не тушат огонь в самом соборе, а просто распыляют воду, чтобы огонь не распространился на соседние здания. Под зданием находится хранилище, и, видимо, боялись его затопить», — рассказал Одинцов.


Париж во время пожара в Нотр Дам глазами очевидца


Большое впечатление на Анатолия произвело поведение парижан: «Это сплоченный коллектив. Они пели, стоя напротив собора». 


«Словно ножом по сердцу»: новосибирцы — о пожаре в соборе Нотр Дам (рассказы очевидцев)



«Да что тут сказать, кроме «дебилы, б**». Удивительно вообще как можно было такое допустить. Сначала никто даже не подумал, что все настолько серьёзно будет!», — недоумевает Алина Кузьменкина (получила образование во Франции, живет в Париже после переезда из Новосибирска уже несколько лет).


«История рушится на наших глазах!!! Миллионы просто наблюдают за падением эпохи!» — написала в своем аккаунте в сети Фейсбук глава Департамента культуры, спорта и молодежной политики Новосибирска Анна Терешкова.

«Словно ножом по сердцу»: новосибирцы — о пожаре в соборе Нотр Дам (рассказы очевидцев)

Риэлтер и общественный деятель Дмитрий Халявченко был так впечатлен случившимся, что написал стихотворение: «Горел собор, дрожали строки\Ломался западный закат\Конец истории, все боги\Все сны, как сотни лет назад» (всего в произведении больше 40 строф). 


Юрист и производитель сибирского хамона Алексей Крестьянов выступил с неожиданной версией: «Люди, не парьтесь! Ветхое, аварийное здание разбирать по частям и вывозить долго и накладно. Но нужно и срочно, ибо рухни оно и задави кого-нибудь — позора и проблем не оберешься. Да и очень это дорого для казны. А тут — чирк и готово! Теперь нужно лишь разобрать руины и выстроить заново, да ещё и на деньги граждан. Отличное решение для 850-летнего здания в центре европейской столицы.»


Месса в соборе Нотр-Дам (2014 год)
Месса в соборе Нотр-Дам (2014 год)


Создатель спортивной школы для взрослых Егор Егошин, публикуя новость о том, что один из богатейших людей Франции Франсуа-Анри Пино объявил о том, что выделит 100 млн. евро на восстановление собора, высказал предположение, что восстановление Нотр-Дама будет «сильнейшим объединяющим проектом для Франции, создаст дополнительную туристическую аттрактивность и в целом, как ни странно это прозвучит, принесет больше пользы, чем вреда».


Француженка, преподаватель НГУ Мишель Дебрен написала о намерении Гуманитарного Института (подразделение НГУ) устроить фотовыставку. «Прошу тех, у кого свои снимки Нотр-Дам хорошего качества выслать мне (можно на почту), мы распечатаем и развесим», написала госпожа Дебрен.


Икона Владимирской Божьей Матери (слева) и грекокатолическая икона в соборе Нотр Дам. Их судьба пока неизвестна
Икона Владимирской Божьей Матери (слева) и грекокатолическая икона в соборе Нотр Дам. Их судьба пока неизвестна


Ресторатор Даниил Прицкау просто предложил «запустить волну воспоминаний» по утраченной красоте этого архитектурного шедевра. Сам Даниил опубликовал фото 2010 и 2014 годов, но отмечает, что «впечатлился и полюбил этот собор намного раньше — из романа В.Гюго в детстве и одноименного мюзикла году эдак в 2001».



Мария Кособокова (получила второе образование в Сорбоне, сейчас живет частично в России, частично во Франции) признается в любви Парижу: «Не могу промолчать, столько всего связано с ним. Когда каждый раз возвращаюсь «домой», беру велиб и проезжаю позади по мосту, смотрю на силуэт и мурашки — родной город. Париж, только с тобой происходит столько всего, что ты никогда не перестанешь удивлять, любимый!»


«Новость о том, что горит Нотр-Дам, для меня словно ножом по сердцу», — написал в своём аккаунте в Инстаграме известный новосибирский фотограф Вадим Махоров. «В 2013 году я в первый раз залез туда с Виталием Раскаловым и сделал этот кадр. Через несколько лет я снова там побывал и с крыши через открытое окно смотрел внутрь пустого собора, в котором горели лишь свечи и играл орган, это была настоящая магия. Теперь от крыши не осталось живого места, даже шпиль рухнул».




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