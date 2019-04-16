В мэрии нашли замену для чиновника, задержанного после продажи земли на Первомайке
Должность была вакантна с прошлой осени
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть назначил на должность начальника городского управления по земельным ресурсам Александра Савоськина — ранее он работал в администрации Дзержинского района.
Об этом корреспонденту НГС сообщил пресс-секретарь мэра Глеб Черепанов.
«Да, подтверждаем, что он был назначен начальником управления по земельным ресурсам. С сегодняшнего дня он приступил к исполнению», — рассказал он.
В октябре предшественника Савоськина Юрия Кузнецова задержали по подозрению в превышении должностных полномочий при продаже участка.
По версии следствия, в 2015 году мэрия Новосибирска сдала в аренду организации муниципальную землю в Первомайском районе. Арендатор должен был застроить этот участок в соответствии с проектом. Спустя три года он обратился к властям с ходатайством о приобретении этой земли, несмотря на то что не выполнил существенные условия договора аренды — не соблюл процент застройки участка.
После этого земельный участок был продан по цене более чем в 10 раз ниже его рыночной стоимости. А мэрии города был причинён ущерб на сумму более 14 миллионов рублей.
С начала года в мэрии Новосибирска и муниципальных предприятиях началась волна назначений. Так, например, в начале апреля Анатолий Локоть выбрал нового начальника «Управления дорожного строительства» — им стал бывший начальник «Гормоста», подведомственного учреждения мэрии.
Дмитрий Здорников
Коллаж Юлии Шипициной