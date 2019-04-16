«Ниссан» вылетел с трассы под Новосибирском и перевернулся

Водитель перевёрнутого автомобиля получил серьёзные травмы

Авария случилась на дороге от посёлка Витаминка
Авария случилась на дороге от посёлка Витаминка

Утром 16 апреля под Новосибирском по дороге к федеральной трассе в кювет вылетел «Ниссан».


В 7:10 34-летний водитель ехал на автомобиле «Ниссан Эксперт» по дороге со стороны села Витаминка в сторону трассы Р255.


«В пути следования на втором километре совершил съезд в кювет, где произошло опрокидывание», — рассказала корреспонденту НГС сотрудник отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирской области Евгения Табатчикова.


У водителя перелом рёбер, повреждение связок и перелом копчика.


В конце марта на трассе недалеко от села Ярково лоб в лоб столкнулись «Тойота Лэнд Крузер» и ВАЗ-2110. После аварии «Тойота» оказалась в кювете

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