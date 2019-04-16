Рядом с «Сибирским Моллом» откроется ещё один ТЦ
По словам застройщика, новый ТЦ будет похож на «Бахетле» и «Экобазар»
Власти Новосибирска выдали разрешение на строительство нового торгового центра в Октябрьском районе Новосибирска на улице Федосеева неподалёку от ТРЦ «Сибирский Молл» — до конца года здесь должен открыться рынок европейского формата.
Разрешение на строительство торгового центра на улице Федосеева, 8 выдано мэрией Новосибирска 11 апреля. Участок застраивает компания «Солнечный город».
Как сообщил корреспонденту НГС директор «Солнечного города» Анур Аллахяров, открыть новый торговый центр должны уже до конца года — в четвёртом квартале.
«Планируем открытие на этот год, но там будем по СМР (строительно-монтажным работам. — Прим. ред.) смотреть. <...> Это будет не торговый центр, это будет рынок европейского формата. Новый формат для Сибири — это необычная вещь.
Ничего подобного нет, единственное на сегодняшний день — это Европа и в Москве, ближе похоже на это. Примерно формат "Бахетле", "Экобазара", грубо говоря, только рынок. У каждого свой кусочек будет, всё будет аккуратно»,
— пояснил Анур Аллахяров.
В конце февраля на тротуаре у дома на Бориса Богаткова, 199 в Октябрьском районе поставили забор — в конце года городские власти разрешили построить под окнами многоэтажки торговый центр высотой почти 18 метров.
Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова