У затопленных берегов дороги до аэропорта Толмачёво завелись звери с ценным мехом

Животное на видео похоже на выдру

Рядом с федеральной трассой под Новосибирском поселились два зверька, которые похожи на выдр. Каждый год этот участок дороги в городе Оби топит после обильных дождей.





Видео, на котором плывёт зверёк, прислал в редакцию НГС житель Оби.





«Увидел случайно, в ожидании общественного транспорта. Вчера вечером. Это остановка "Октябрьская", она находится над переходом, который злополучный в Оби — его постоянно топит. Сейчас там обитают предположительно две выдры, вторую не удалось мне заснять, а одну успел», — сообщил очевидец.







Как рассказала корреспонденту НГС зоозащитница и владелица приюта для хорьков «У Эльги» Елена-Эльга Журавлёва, на видео запечатлён или молодой бобр, или ондатра.







«Я не могу сказать, что это выдра. Это может быть и ондатра, и молодой бобр. Одно скажу точно — это не норка. Вполне возможно, что молодые бобры ищут для себя новую территорию. Были сообщения о том, что в районе впадения в реку Обь Тулинки и в районе карьера "Бугринский", где сейчас собираются строить ЛДС, обитали бобры и ондатры. Бобры живут по притокам Ини и Тулинки, возможно, их молодняк ищет для себя новые территории, чтобы жить самостоятельно», — добавила Елена-Эльга Журавлёва.







Место, где сейчас обитают животные, топит каждое лето после обильных дождей





Место, где сейчас обитают животные, топит каждое лето после обильных дождей. В прошлом году жители города Оби сняли ролик, высмеивающий ситуацию с затопленными переходами под федеральной трассой, — сибиряки провели для видео венецианский карнавал с пышными костюмами и надувной лодкой. Новосибирское Территориальное управление автомобильных дорог объяснило, почему в городе затопило пешеходный переход, — дорожники считают, что нужен надземный переход, но на него нет денег.