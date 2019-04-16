Клещи оттаяли после оттепели и атаковали новосибирцев

С начала сезона уже 30 случаев укусов — в этом году сибиряки рискуют встретить много клещей

В Новосибирске снова начался клещевой сезон — врачи просят быть аккуратными весной и летом, а также делать прививки
В Новосибирске снова начался клещевой сезон — врачи просят быть аккуратными весной и летом, а также делать прививки

К середине апреля клещи укусили уже 30 жителей Новосибирской области — врачи успокоили, что у них нет подозрений на энцефалит. 


Клещи кусали жителей в районах Новосибирска, а также в Коченёвском и Искитимском районах области, сообщила сегодня заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова. 


«Подозрений на клещевой энцефалит в настоящий момент у нас нет, люди, которые обращались, у нас получили иммуноглобулинопрофилактику, которым это было необходимо. Ещё раз скажу: 30 случаев — это на уровне среднемноголетних уровне, это в принципе нормальная ситуация для этого периода, что-то из ряда вон выходящего нет», — отметила замглавы управления Роспотребнадзора. 


По её словам, в этом году из-за тёплой погоды риски встретиться с клещами у новосибирцев выше, чем в прошлом, поэтому врачи советуют быть осторожнее и делать вакцинацию. 


Как напомнила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, вакцинация бесплатна и эффективна — в прошлом эпидсезоне из 100 заболевших клещевым энцефалитом не было ни одного привитого. Больше половины непривитых новосибирцев, кого укусили клещи, болели в достаточно тяжёлой форме и зачастую с поражением нервной системы, предупредила инфекционист. 


Лада Самойлова добавила, что в ближайшее время в парках, скверах, на территориях школ, больниц и кладбищ начнётся противоклещевая обработка — её начнут сразу после того, как окончательно сойдёт снег. Как правило, обработка приходится на конец апреля-начало мая.


Первых в этом году клещей заметили ещё 4 марта — ветеринары сняли их с собаки, которая гуляла под Новосибирском. А в начале апреля врачи зарегистрировали, что клещ укусил человека — это случилось в районе дамбы в микрорайоне «Ложок» в Искитиме. 

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