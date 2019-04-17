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Дороги и транспорт

Новосибирцам ещё повезло: эколог нашёл в Сибири город, где пыли намного больше

Дороги Новосибирска он сравнил с грунтовками в центре крупного города на Алтае

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Президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» остался доволен дорогами и чистотой Новосибирска

Фото: Густаво Зырянов

Президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов остался доволен дорогами и чистотой Новосибирска — он сравнил город с Рубцовском на юге Алтайского края, в котором живёт 146 тысяч человек.

О результатах своих наблюдений он сообщил в группе «Новосибирск» в социальной сети Facebook. 

«Пыль и бездорожье — тема критики новосибирцами нашей мэрии. Всегда нужно стремиться к лучшему, но и не забывать про объективность. Сегодня побывал в рабочей командировке в Рубцовске (Алтайский край)», — написал он.

Михаил Михайлов уточнил корреспонденту НГС, что на видео он снял одну из центральных улиц Рубцовска — Октябрьскую. «Летом эту, по сути, грунтовую дорогу из-за жалоб на пыль высотой в несколько этажей просто поливают водой. <...> Если сравнивать с Новосибирском качество дорог и благоустройство, то земля и небо. И дело не только в том — провинциальный или столичный город. Кадры решают всё», — заявил Михайлов.

Он считает, что новосибирские чиновники следят за состоянием дорог лучше рубцовских коллег. 

«[В Рубцовске] живых улиц нет, даже центральная улица раздолбана так, что страшно. 

Я вспомнил все публикации, что в Новосибирске дороги плохие, да, дороги плохие, но власти что-то делают. А в Рубцовске вообще нет дорог, просто для сравнения.

<...> Щебёнку засыпали, а пассажиры болтаются, как дрова в троллейбусе», — сообщил Михайлов.

В середине апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что с улиц Новосибирска начали убирать песко-соляную смесь, которой посыпали дороги и тротуары зимой, — каждый день, по его словам, с дорог вывозят 750–800 тонн. А в феврале Локоть сообщил, что в появлении грязи на улицах города оказались виноваты автовладельцы, дачники и дорожники.

Дмитрий Здорников
Фото Густаво Зырянова

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пыльдорогиНовосибирск

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КОММЕНТАРИИ (30)

Мда
17 апр 2019 в 13:03

Нужно сразу с какой-нибудь банановой республикой сравнивать. Типичное советское оправдание, мол радуйтесь что не хуже. Увы

Кузьмич Старший
17 апр 2019 в 13:05

Сейчас бы сравнить город 150 тысяч, с городом миллионником, мэр которого претендует называть его Столицей Сибири. Город в позорном состоянии и это ничем не оправдать.

Жека
17 апр 2019 в 13:03

как не местный, а приехавший, скажу - новосибирцы проживая в промышленном городе весьма при этом изнежены, но не зная как там в других городах много ноют. Это мнение человека живущего в трех регионах и четырех городах.