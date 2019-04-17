Новосибирцам ещё повезло: эколог нашёл в Сибири город, где пыли намного больше

Президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов остался доволен дорогами и чистотой Новосибирска — он сравнил город с Рубцовском на юге Алтайского края, в котором живёт 146 тысяч человек.
О результатах своих наблюдений он сообщил в группе «Новосибирск» в социальной сети Facebook.
«Пыль и бездорожье — тема критики новосибирцами нашей мэрии. Всегда нужно стремиться к лучшему, но и не забывать про объективность. Сегодня побывал в рабочей командировке в Рубцовске (Алтайский край)», — написал он.
Михаил Михайлов уточнил корреспонденту НГС, что на видео он снял одну из центральных улиц Рубцовска — Октябрьскую. «Летом эту, по сути, грунтовую дорогу из-за жалоб на пыль высотой в несколько этажей просто поливают водой. <...> Если сравнивать с Новосибирском качество дорог и благоустройство, то земля и небо. И дело не только в том — провинциальный или столичный город. Кадры решают всё», — заявил Михайлов.
Он считает, что новосибирские чиновники следят за состоянием дорог лучше рубцовских коллег.
«[В Рубцовске] живых улиц нет, даже центральная улица раздолбана так, что страшно.
Я вспомнил все публикации, что в Новосибирске дороги плохие, да, дороги плохие, но власти что-то делают. А в Рубцовске вообще нет дорог, просто для сравнения.
<...> Щебёнку засыпали, а пассажиры болтаются, как дрова в троллейбусе», — сообщил Михайлов.
В середине апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что с улиц Новосибирска начали убирать песко-соляную смесь, которой посыпали дороги и тротуары зимой, — каждый день, по его словам, с дорог вывозят 750–800 тонн. А в феврале Локоть сообщил, что в появлении грязи на улицах города оказались виноваты автовладельцы, дачники и дорожники.