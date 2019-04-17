Новосибирцам ещё повезло: эколог нашёл в Сибири город, где пыли намного больше

Президент фонда защиты природы и окружающей среды «Зеленый стандарт» Михаил Михайлов остался доволен дорогами и чистотой Новосибирска — он сравнил город с Рубцовском на юге Алтайского края, в котором живёт 146 тысяч человек.



О результатах своих наблюдений он сообщил в группе «Новосибирск» в социальной сети Facebook.

«Пыль и бездорожье — тема критики новосибирцами нашей мэрии. Всегда нужно стремиться к лучшему, но и не забывать про объективность. Сегодня побывал в рабочей командировке в Рубцовске (Алтайский край)», — написал он.