Возле инфекционной больницы раскопали дорогу

Проезд по Семьи Шамшиных будет затруднён из-за ремонта теплотрассы

Дорогу сузят на 10 дней
Дорогу сузят на 10 дней

Сегодня, 16 апреля, в Центральном районе Новосибирска сузили дорогу рядом с Городской инфекционной клинической больницей № 1.


«С 16 до 26 апреля сужается на 4,5 метра проезжая часть улицы Семьи Шамшиных в районе дома № 40, корпус 5. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе», — сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.


На прошлой неделе из-за работ на теплотрассе перекрыли улицу Бориса Богаткова недалеко от речного вокзала — водителям приходится ехать в объезд.


Дорогу сузили на 4,5 метра
Дорогу сузили на 4,5 метра


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