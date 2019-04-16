Под Новосибирском сфотографировали белую птицу из Красной книги

Популяция степных луней в России сокращается — их внесли в Красную книгу

Фотограф Денис Жбир заметил под Новосибирском степных луней, внесённых в Красную книгу, — популяция этих птиц в России сокращается.







Птицу удалось заснять в минувшие выходные во время одной из поездок в область. Как объяснила корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер, степной лунь гнездится в Новосибирской области, поэтому его часто можно увидеть во время охоты.





«В целом же по РФ его популяция сокращается, поэтому он и в Красной книге, в отличие от двух других луней, встречающихся в нашей области. Полевой лунь — он встречается ещё чаще, чем степной; и луговой лунь, который встречается гораздо реже, но при этом популяция его, видимо, стабильна. На фотографии у Дениса — самец. Именно он белый. Самки у луня коричневые», — объяснила орнитолог.





Самцов луня проще всего отличить по кончикам крыльев





Елена Шнайдер добавила, что луней проще всего отличать по самцам из-за видимых различий на кончиках крыла. Самок, уверяет орнитолог, отличить гораздо сложнее.





«Самкам невыгодно быть светлыми. Их гнезда устроены на земле, и приходится хорошо маскироваться, чтобы не выдать гнездо, пока идёт насиживание. У большинства хищных птиц самки по окрасу очень слабо отличаются от самцов или не отличаются вообще. А вот луни — исключение», — отметила она.





В середине марта фотограф Константин Романов заметил в Новосибирске маленьких пушистых птиц с длинными хвостами — ополовники попали в его объектив на Михайловской набережной.