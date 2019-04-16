Рухнул один из шпилей и провалилась крыша: в Париже горит Нотр-Дам де Пари

В режиме онлайн собираем информацию обо всём, что известно о жутком пожаре

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В понедельник, 15 апреля, в Париже разгорелся жуткий пожар. Огонь охватил одно из старейших и красивейших зданий всей Европы — собор Парижской Богоматери, также известный как Нотр-Дам де Пари.





О пожаре пока известно немногое. Следим за развитием событий в режиме онлайн. Если вы во Франции и стали очевидцами пожара, пишите нам на почту news@corp.e1.ru или позвоните по телефону (343) 34–555–34. Также можно воспользоваться WhatsApp, Viber и Telegram: +7 909 704 57 70.





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— Многие французы рыдали, стояли на коленях. Большая трагедия, — рассказал житель Новосибирска Кирилл, который прямо сейчас находится в Париже. — Я утром был в соборе. Всё было спокойно и нормально. Сейчас места событий ушёл, затоптали бы.





02:27





Настоящая трагедия для всего мира









02:25





Весьма печальные сообщения появляются в эфире французских СМИ.





«Степень разрушений вынуждает констатировать, что Собор Парижской Богоматери утерян для Франции и мира, как исторический, культурный и религиозный объект», — говорится в сообщениях.













02:23





Президент Франции Эммануэль Макрон принёс соболезнования всем католикам и всем французам в связи с разрушением собора.





«Как и всем согражданам, мне больно смотреть как горит частица нас», — сказал Макрон.







02:20





Собор Парижской Богоматери строился почти двести лет, с 1163 по 1345 год. Трудно поверить, что прямо сейчас горит здание с почти 800-летней историей.











02:16





Парижане как завороженные следят за тем, как полыхает одна из главных достопримечательностей города. Но при этом не мешают работе пожарных. За это они поблагодарили людей в твиттере.





— Спасибо за то, что вы не загромождаете линию 18/112, даёте свободный доступ пожарным Парижа, — сказано в посте.







#Intervention en cours à #NotreDame

Un dispositif important est déployé. Merci de ne pas encombrer la ligne 18/112, laissez libre accès aux sapeurs-pompiers de Paris, pour leur permettre d’intervenir dans les meilleures conditions. pic.twitter.com/jRiHoNo6rf — Pompiers de Paris (@PompiersParis) 15 апреля 2019 г.





02:10





Кажется, что с огнём удалось бы справиться быстрее, если горящую крышу тушили бы с воздуха, но пожарные просто не могут этого сделать. Если сбросить воду сверху, могут пострадать люди вокруг и уцелевшие конструкции здания.





02:08





Читатель екатеринбургского портала E1.RU Григорий прислал фото, сделанное в Париже месяц назад.













02:07





Причина пожара пока неизвестна, но по предварительным данным, собор загорелся во время строительных работ. Нотр-Дам де Пари был на реконструкции.





02:05





В то же время начала обрушаться крыша собора









02:04





Примерно через час после начала пожара рухнул шпиль Нотр-Дам де Пари









02:02





Крышу собора охватило пламя и повсюду распространялся густой дым.





Smoke and fire is seen leaping from the top of Notre Dame, the iconic Paris cathedral. PRAY FOR NOTRE DAME 😞 #notredame #prayfornotredame pic.twitter.com/fpJj9XvyJ5 — Xhildinho Z (@xhildinho) 15 апреля 2019 г.









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Загорелся Нотр-Дам де Пари около 20:00 по московскому времени.





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Одно из первых видео с места пожара:









