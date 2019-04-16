В Париже горит собор Парижской Богоматери

Публикуем видео пожара

Нотр-Дам де Пари строили почти 200 лет 
Нотр-Дам де Пари строили почти 200 лет 

В Париже горит одно из старейших и красивейших зданий Европы — собор Парижской Богоматери. Также известный как Нотр-Дам де Пари. Это одна из главных достопримечательностей столицы Франции.


Собор строился почти двести лет с 1163 по 1345 год.


О причинах пожара пока не сообщается. Как сообщают местные СМИ, в соборе шла реставрация.


На видеозаписях с места происшествия видно, что собор объят пламенем и из здания валит густой дым.









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