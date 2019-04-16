В Париже горит собор Парижской Богоматери
Публикуем видео пожара
В Париже горит одно из старейших и красивейших зданий Европы — собор Парижской Богоматери. Также известный как Нотр-Дам де Пари. Это одна из главных достопримечательностей столицы Франции.
Собор строился почти двести лет с 1163 по 1345 год.
О причинах пожара пока не сообщается. Как сообщают местные СМИ, в соборе шла реставрация.
На видеозаписях с места происшествия видно, что собор объят пламенем и из здания валит густой дым.
Фото, видео: RT_com / twitter.com