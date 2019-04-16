В Париже горит собор Парижской Богоматери

Нотр-Дам де Пари строили почти 200 лет

В Париже горит одно из старейших и красивейших зданий Европы — собор Парижской Богоматери. Также известный как Нотр-Дам де Пари. Это одна из главных достопримечательностей столицы Франции.







Собор строился почти двести лет с 1163 по 1345 год.







О причинах пожара пока не сообщается. Как сообщают местные СМИ, в соборе шла реставрация.





На видеозаписях с места происшествия видно, что собор объят пламенем и из здания валит густой дым.





















So sad to see #notredame in flames. Courage to all Parisians pic.twitter.com/YjSTirJYos — abigail (@a_thellusson) 15 апреля 2019 г.











