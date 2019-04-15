«Вопреки всем ожиданиям наша команда победила»: БК «Динамо» одержал победу над командой из Видного

Этой победой новосибирская команда гарантировала себе восьмое место в регулярном чемпионате России

Игра проходила в Новосибирске 
Игра проходила в Новосибирске 


Сегодня, 15 апреля, баскетбольный клуб «Динамо» в рамках регулярного чемпионата России женской Премьер-лиги одержал победу над командой «Спарта энд К» из города Видное. 


Счёт встречи составил 78:65 в пользу новосибирских спортсменок.


«Стоит отметить, что перед этой встречей "спартанки" приехал в Новосибирск с выигрышной серией — 5 побед подряд. У нашей команды наоборот — до конца сезона из-за травмы выбыли два ведущих игрока стартовой пятёрки: Майя-Мари Лэнглуа и Виктория Черен. Казалось бы, что у сибирячек в этой игре не было шансов, но вопреки всем ожиданиям наша команда победила уверенно. <...> Этой победой наша команда гарантировала себе восьмое место в регулярном чемпионате, но при удачной игре в последний играх может занять и шестое место», — сообщил корреспонденту НГС генеральный менеджер новосибирской команды Сергей Баженов.


Также он отметил, что самыми результативными в составе команды были Джейми Скотт (18 очков), Диана Федотова, на счету которой 16 очков, а также Екатерина Поляшова и Талия Колдуэлл, у которых по 15 очков. 


Последнюю игру в Новосибирске баскетболистки проведут 26 апреля — их соперником будет команда из Красноярска.


Недавно в Красноярске баскетбольный клуб «Динамо» одержал победу над командой «Енисей» — счёт встречи составил 73:65.

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