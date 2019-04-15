Молодая пара из Новосибирска пришла на реалити-шоу на телеканале ТНТ, чтобы спасти свои отношения

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18 февраля 2019
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Татьяна Чирко и Олег Демидов в шоу на телеканале ТНТ
Фото: скриншот tnt-online.ru
Молодая пара из Новосибирска Татьяна Чирко и Олег Демидов приняли участие в реалити-шоу «Бородина против Бузовой» — молодые люди пришли на проект, чтобы спасти свои отношения. Программа с их участием вышла в эфир сегодня днём на телеканале ТНТ.
В реалити-шоу на ТНТ пара из Новосибирска соревновалась с парой из Москвы. В конце программы большинство экспертов проголосовали за Татьяну и Олега — они посчитали, что эти отношения можно спасти. Так молодая пара выиграла место в шоу «Спаси свою любовь» на телеканале ТНТ.
Как рассказали ведущие шоу Ольга Бузова и Влад Кадони, пара вместе меньше года, но Татьяна хочет замуж, а её молодой человек не может сделать ей предложение, потому что до сих пор выплачивает кредит за бывшую девушку.
Сначала молодая пара высказала друг другу свои претензии.
«Мне стало тяжело общаться с человеком: постоянные претензии. Причина в том, что мы не живём вместе сейчас, я живу с родителями, Таня снимает квартиру. Есть определённые финансовые проблемы, кредиты большие, просрочки. <...> Я хочу именно сохранения отношений сейчас», — поделился участник шоу Олег Демидов в интервью на телеканале.
Татьяна отметила, что она хочет более серьёзных отношений.
«Не понимаем мы друг друга, почему я на нервах последнее время. Первая причина, которая мне непонятна, это то, почему я до сих пор сижу и жду каких-то серьёзных шагов. Вот эти вот "дружилки", которые у меня были в 15–16 лет, когда я живу отдельно, ты живёшь отдельно, мы видимся один раз в выходной день. Я уже, наверное, не в том возрасте, когда я могу себе это позволить. Ещё вот эти моменты в плане социальных сетей: есть некоторые съёмки, фотографии достаточно откровенные, но предъявлять мне по этому поводу — это немножко неправильно. Я хочу, чтобы отношения имели развитие и привели к семье», — рассказала в интервью на программе участница шоу Татьяна Чирко.
Ведущая Ольга Бузова встала на защиту молодого человека, когда он сказал, что на данный момент не может обеспечить свою девушку Татьяну Чирко.
«Олег совершил очень благородный поступок: его бывшая девушка ушла к обеспеченному мужчине, потом она сбежала от этого мужчины в другую страну, она жила в джунглях, прибилась к сыроедам и подхватила какую-то очень серьёзную инфекцию. <...> Олег взял кредит и спас её, грубо говоря, от смерти. Это тебя характеризует как достойного мужчину, который помог родному человеку в сложной ситуации», — отметила Ольга Бузова.
Также Олег Демидов рассказал, что ему не нравятся откровенные фотографии Татьяны в социальных сетях. Его поддержала Ольга Бузова. Ведущая заявила, что на этих фотографиях сибирячка «продаёт себя», а если девушка в отношениях, то так вести себя непозволительно. Но Татьяна ответила, что для неё подобные фотографии — дополнительный заработок.
Ведущие спросили Олега, почему он не работает, имея хорошее техническое образование. Сибиряк ответил, что у него возникли проблемы на работе.
«Хотелось бы пояснить: у меня произошли конфликты на работе. Тогда я готовился к соревнованиям по пляжному бодибилдингу и решил взять отпуск. Поскольку я работал официально, я ждал какие-то выплаты, естественно. И мне поступила информация, что мне дали новогоднюю премию — это и были отпускные», — рассказал ведущим Олег Демидов. После этого сибиряк пожаловался в трудовую инспекцию, и фирма, где он работал, больше не продлила с ним контракт.
После долгих споров эксперты в зале пришли к выводу, что молодая пара любит друг друга, но отсутствие денег сказывается на их отношениях. В итоге за новосибирскую пару проголосовало сорок человек — теперь они стали участниками шоу «Спаси свою любовь» на телеканале ТНТ.