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Развлечения

Молодая пара из Новосибирска пришла на реалити-шоу на телеканале ТНТ, чтобы спасти свои отношения

Сибирячка хочет замуж, но её возлюбленный не спешит делать предложение

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Татьяна Чирко и Олег Демидов в шоу на телеканале ТНТ

Фото: скриншот tnt-online.ru

Молодая пара из Новосибирска Татьяна Чирко и Олег Демидов приняли участие в реалити-шоу «Бородина против Бузовой» — молодые люди пришли на проект, чтобы спасти свои отношения. Программа с их участием вышла в эфир сегодня днём на телеканале ТНТ. 

В реалити-шоу на ТНТ пара из Новосибирска соревновалась с парой из Москвы. В конце программы большинство экспертов проголосовали за Татьяну и Олега — они посчитали, что эти отношения можно спасти. Так молодая пара выиграла место в шоу «Спаси свою любовь» на телеканале ТНТ.

Как рассказали ведущие шоу Ольга Бузова и Влад Кадони, пара вместе меньше года, но Татьяна хочет замуж, а её молодой человек не может сделать ей предложение, потому что до сих пор выплачивает кредит за бывшую девушку. 

Сначала молодая пара высказала друг другу свои претензии.

«Мне стало тяжело общаться с человеком: постоянные претензии. Причина в том, что мы не живём вместе сейчас, я живу с родителями, Таня снимает квартиру. Есть определённые финансовые проблемы, кредиты большие, просрочки. <...> Я хочу именно сохранения отношений сейчас», — поделился участник шоу Олег Демидов в интервью на телеканале.

Татьяна отметила, что она хочет более серьёзных отношений. 

«Не понимаем мы друг друга, почему я на нервах последнее время. Первая причина, которая мне непонятна, это то, почему я до сих пор сижу и жду каких-то серьёзных шагов. Вот эти вот "дружилки", которые у меня были в 15–16 лет, когда я живу отдельно, ты живёшь отдельно, мы видимся один раз в выходной день. Я уже, наверное, не в том возрасте, когда я могу себе это позволить. Ещё вот эти моменты в плане социальных сетей: есть некоторые съёмки, фотографии достаточно откровенные, но предъявлять мне по этому поводу — это немножко неправильно. Я хочу, чтобы отношения имели развитие и привели к семье», — рассказала в интервью на программе участница шоу Татьяна Чирко.

У Олега тяжёлая финансовая ситуация: он взял в кредит полмиллиона рублей, поэтому о свадьбе пока ему думать некогда

Фото: скриншот tnt-online.ru

Ведущая Ольга Бузова встала на защиту молодого человека, когда он сказал, что на данный момент не может обеспечить свою девушку Татьяну Чирко. 

«Олег совершил очень благородный поступок: его бывшая девушка ушла к обеспеченному мужчине, потом она сбежала от этого мужчины в другую страну, она жила в джунглях, прибилась к сыроедам и подхватила какую-то очень серьёзную инфекцию. <...> Олег взял кредит и спас её, грубо говоря, от смерти. Это тебя характеризует как достойного мужчину, который помог родному человеку в сложной ситуации», — отметила Ольга Бузова.

Также Олег Демидов рассказал, что ему не нравятся откровенные фотографии Татьяны в социальных сетях. Его поддержала Ольга Бузова. Ведущая заявила, что на этих фотографиях сибирячка «продаёт себя», а если девушка в отношениях, то так вести себя непозволительно. Но Татьяна ответила, что для неё подобные фотографии — дополнительный заработок.

Ведущие спросили Олега, почему он не работает, имея хорошее техническое образование. Сибиряк ответил, что у него возникли проблемы на работе.

«Хотелось бы пояснить: у меня произошли конфликты на работе. Тогда я готовился к соревнованиям по пляжному бодибилдингу и решил взять отпуск. Поскольку я работал официально, я ждал какие-то выплаты, естественно. И мне поступила информация, что мне дали новогоднюю премию — это и были отпускные», — рассказал ведущим Олег Демидов. После этого сибиряк пожаловался в трудовую инспекцию, и фирма, где он работал, больше не продлила с ним контракт. 

После долгих споров эксперты в зале пришли к выводу, что молодая пара любит друг друга, но отсутствие денег сказывается на их отношениях. В итоге за новосибирскую пару проголосовало сорок человек — теперь они стали участниками шоу «Спаси свою любовь» на телеканале ТНТ.

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Виктория Брылёва
Видео и скриншот tnt-online.ru 

ТЕКСТ

Виктория Брылёва

ТЕГИ

реалити-шоутелеканал ТНТ

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КОММЕНТАРИИ (3)

Адепт Навального
15 апр 2019 в 23:06

Какие там отношения.
Срубить минуту славы да бабла!

Подводный
15 апр 2019 в 22:57

Не часто увидишь новость про одноклассника :))

123321
15 апр 2019 в 22:56

Нда... участие в шоу Бузовой, голые фото в инстаграмме, пляжный бодибилдинг и кредиты - это уже диагноз.