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Сибирячка упала на фигурку петуха и потеряла 9 литров крови

Для спасения пациентки понадобилась помощь 20 доноров

Супруги Нина и Анатолий Роговы вместе уже более 50 лет — в последнее время Нина Тимофеевна является опекуном мужа, так как он частично парализован. Ранее Анатолий Иванович был лётчиком, а его супруга работала в детском саду 
Супруги Нина и Анатолий Роговы вместе уже более 50 лет — в последнее время Нина Тимофеевна является опекуном мужа, так как он частично парализован. Ранее Анатолий Иванович был лётчиком, а его супруга работала в детском саду 

Хирургам новосибирской больницы № 25 удалось спасти 71-летнюю пациентку, которая потеряла очень много крови после несчастного случая — она упала лицом на дачную статуэтку петуха и повредила наружную сонную артерию.


Жительница Калининского района Нина Рогова попала в больницу поздно вечером 31 марта — у неё закружилась голова, и она упала лицом на большого декоративного петуха, которого хотела отвезти на дачу. Как рассказала корреспонденту НГС сама пенсионерка, она помнит только то, что она упала и начала терять сознание. Вместе с ней дома находился её муж Анатолий, но он не может разговаривать — он частично парализован.


«Я потеряла сознание, потом очнулась — у меня кровь. Я думала, у меня язва. А он-то (муж. — Прим. ред.) у меня недееспособный, я его опекун, он не может открывать защёлку. Помню — дверь открыла, [оказалась] на пороге. Он (Анатолий Иванович. — Прим. ред.) кричал, стучал, соседи услышали, вызвали скорую», — объяснила Нина Тимофеевна.


Скорая привезла её в больницу № 25, но так как потерявшая много крови пациентка не могла сказать, что произошло, врачи не сразу могли понять диагноз — сначала заподозрили желудочно-кишечное кровотечение. По словам заместителя главного врача по хирургии Дмитрия Ковинько, рана на лице была не очень большой — не больше 1,5 сантиметра длиной.


«Женщина, как выяснилось намного позднее, неудачно упала, ударившись нижней челюстью при падении о статуэтку, изображающую символ 2017 года. 


Падение на статуэтку петуха привело к повреждению ветвей наружной сонной артерии, что и вызвало одномоментную обильную кровопотерю на догоспитальном этапе», — пояснил трансфузиолог Евгений Воронов.


Нина Рогова несколько раз подчеркнула в беседе с НГС, что очень благодарна врачам. Ту роковую фигурку петуха после инцидента ещё не видела, но хочет избавиться от статуэтки. На фото пациенты с трансфузиологом Евгением Вороновым (слева) и хирургом Дмитрием Ковинько
Нина Рогова несколько раз подчеркнула в беседе с НГС, что очень благодарна врачам. Ту роковую фигурку петуха после инцидента ещё не видела, но хочет избавиться от статуэтки. На фото пациенты с трансфузиологом Евгением Вороновым (слева) и хирургом Дмитрием Ковинько


Врачи перевязали повреждённый сосуд, а также восполнили кровопотерю. В общей сложности Нина Рогова потеряла 9 литров крови — учитывая донорскую. По словам пациентки, ей повезло, что в её спасении участвовали не только врачи, но и семья, и знакомые, — кровь сдали около 20 человек.


В реанимации пенсионерка провела 9 дней — 5 апреля к ней в больницу доставили также супруга, у него случился инсульт. Сейчас они вместе лежат уже в обычной палате хирургического корпуса — врачи прогнозируют, что смогут выписать пару в апреле.


Ранее НГС записал трогательные истории новосибирцев, которым спасли жизнь толпы незнакомцев — сотни сибиряков сдавали для них кровь, просто увидев крики о помощи в социальных сетях. Они откровенно рассказали, что почувствовали, когда узнали, сколько людей хотят помочь им просто так. 

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