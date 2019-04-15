Нашли в общежитии: в Новосибирске завершились поиски 15-летней школьницы

О благополучном завершении поисков сообщил отец девушки

Сейчас школьница даёт показания в полиции 
Сейчас школьница даёт показания в полиции 

В Новосибирске завершились поиски 15-летней Екатерины Пономарёвой, которая 14 апреля вышла из дома в Калининском районе Новосибирска и пропала.


О том, что девушка нашлась живой, сообщил отец пропавшей. 


«Да, дочка нашлась. Сейчас она в полиции — даёт показания, с ней всё в порядке. [Дочку] нашли своими силами, обошли полгорода, наверное, всех поставили на уши, все большие торговые центры, там всю молодёжь перетрясли, мои друзья помогли, также были задействованы оперативные сотрудники. Общими усилиями нашли в общежитии, и сейчас следователи выясняют, насильно её там удерживали или она по доброй воле туда попала. Я сам с ней ещё не общался», — рассказал корреспонденту НГС отец школьницы Сергей Пономарёв.


На днях в Новосибирске пропал 10-летний ребёнок — НГС следил за поисками в режиме онлайн. Мальчика нашли поздно ночью в Октябрьском районе — в Следственном комитете опровергли информацию о том, что в отношении мальчика применялось насилие.

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