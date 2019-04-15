Бриллианты мелкие: у новосибирцев нашли всего 92 люксовых «Майбаха», «Бентли» и «Мазерати»

В Новосибирске насчитывается меньше сотни автомобилей сегмента Luxury

Mercedes-Maybach S-class
Mercedes-Maybach S-class

В Новосибирской области в 2019 году насчитывается 92 автомобиля высшего сегмента Luxury — это автомобили уровня Rolls-Royce и Bentley, которые стоят не менее 15 миллионов рублей. В целом по стране таких машин аналитики агентства «Автостат» насчитали 12,7 тысячи штук, из них 53,7% находятся в Москве. 


«В Новосибирске в топ-3 моделей вошли Bentley Continental GT (27 штук), Mercedes-Maybach S-class (17 штук) и Bentley Bentayga (8 штук)», — уточнил корреспонденту НГС руководитель пресс-службы агентства «Автостат» Азат Тимерханов. 


Также в числе лидеров в Новосибирске оказались модели: Maybach старого поколения (5 штук), Bentley Continental Flying Spur (4) и свежий кроссовер Maserati Levante (3).


Самым богатым российским регионом за пределами столицы стал Краснодарский край — там числится 391 люксовый автомобиль. В Свердловской области таких машин 178, в Ростовской области — 172. 


Любите читать об автомобилях и вообще обо всём, что ездит по нашим дорогам? Тогда почитайте историю легендарного советского троллейбуса, на котором 32 года возит новосибирцев веселая женщина-шофёр.

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