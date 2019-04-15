«Ему нужно работать»: топ-менеджера клиники Мешалкина отпустили из СИЗО домой
Евгений Покушалов провёл за решёткой почти два месяца
Сегодня, 15 апреля, Центральный районный суд Новосибирска решил отпустить ранее арестованного замдиректора клиники Мешалкина из СИЗО — Евгений Покушалов будет под домашним арестом до середины июня.
Известный учёный и кардиохирург клиники Мешалкина Евгений Покушалов находился в СИЗО с 22 февраля 2019 года — в его отношении возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
«Евгению Анатольевичу сегодня была Центральным районным судом изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — рассказал корреспонденту НГС адвокат арестованного учёного Николай Украинцев.
По его словам, под домашним арестом он будет до 15 июня — до следующего заседания.
«С самого первого дня мы говорим о том, что человек должен находиться на свободе, я лично считаю, что ему нужно работать, понимаете? Это человек, который должен приносить пользу.
Более того, я вам скажу, что я считаю результатом работы защиты, в частности, те материалы, которые были представлены, — ходатайства в том числе и представителей крупного научного сообщества страны.
Материалы в суд были представлены из-за границы — специалисты, которые прямо обращались и к следствию, и к суду с просьбой изменить меру пресечения и избрать в отношении него не связанную с лишением свободы, эти обстоятельства сегодня были учтены [судом]», — отметил Николай Украинцев.
Месяц назад Новосибирский областной суд рассматривал апелляцию защиты, которая просила отпустить Евгения Покушалова домой, но тогда суд решил оставить учёного в следственном изоляторе.
Мария Морсина
Фото Александра Ощепкова