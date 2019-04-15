«Ему нужно работать»: топ-менеджера клиники Мешалкина отпустили из СИЗО домой

Евгений Покушалов провёл за решёткой почти два месяца

Кардиохирург Евгений Покушалов находился в СИЗО с конца февраля

Сегодня, 15 апреля, Центральный районный суд Новосибирска решил отпустить ранее арестованного замдиректора клиники Мешалкина из СИЗО — Евгений Покушалов будет под домашним арестом до середины июня.







Известный учёный и кардиохирург клиники Мешалкина Евгений Покушалов находился в СИЗО с 22 февраля 2019 года — в его отношении возбуждено дело о хищении около 1,3 миллиарда рублей и отмывании денег по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).







«Евгению Анатольевичу сегодня была Центральным районным судом изменена мера пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — рассказал корреспонденту НГС адвокат арестованного учёного Николай Украинцев.







По его словам, под домашним арестом он будет до 15 июня — до следующего заседания.







«С самого первого дня мы говорим о том, что человек должен находиться на свободе, я лично считаю, что ему нужно работать, понимаете? Это человек, который должен приносить пользу.





Более того, я вам скажу, что я считаю результатом работы защиты, в частности, те материалы, которые были представлены, — ходатайства в том числе и представителей крупного научного сообщества страны.







Материалы в суд были представлены из-за границы — специалисты, которые прямо обращались и к следствию, и к суду с просьбой изменить меру пресечения и избрать в отношении него не связанную с лишением свободы, эти обстоятельства сегодня были учтены [судом]», — отметил Николай Украинцев.







Месяц назад Новосибирский областной суд рассматривал апелляцию защиты, которая просила отпустить Евгения Покушалова домой, но тогда суд решил оставить учёного в следственном изоляторе.

