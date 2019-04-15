На работу хоть пешком: прокуратура купит за 8 миллионов квартиру в центре Новосибирска

Для кого подбирают «трёшку», пока неизвестно

Несколько подходящих вариантов можно найти на улице Военной 
Несколько подходящих вариантов можно найти на улице Военной 

Прокуратура Новосибирской области объявила о покупке квартиры в центре города за 8 миллионов рублей — деньги из федерального бюджета потратят на жильё в радиусе 2,5 километра от здания областной прокуратуры на Каменской, 20А.


Согласно документам, опубликованным сегодня, 15 апреля, на портале госзакупок, квартира должна находиться в пешей доступности от здания прокуратуры. Кроме того, в требованиях указано, что сам дом должен быть построен не раньше 2009 года, комнат должно быть не менее трёх. 


«Этажность объекта — не первый и не последний. Площадь объекта и высота потолков: общая не менее 85 кв. м и не более 95 кв. м, жилая — не менее 55,0 кв. м, <...> высота потолков — не менее 2,75 м», — уточняется в техническом задании к закупке.


На портале N1.RU по схожим критериям корреспондент НГС нашёл менее 10 предложений на вторичном рынке: стоимость таких квартир начинается от 6,5 миллиона до 8 миллионов рублей.


Большая часть этих вариантов находится на улицах Военной, Сибирской и Фрунзе.


В документации указано, что торги будут проходить на понижение. Итоги подведут 6 мая. 


Корреспондент НГС направил запрос в прокуратуру Новосибирской области с просьбой уточнить, для кого будет приобретена квартира. В документах закупки сказано, что жильё после сделки будет передано в собственность РФ.


Добиться служебного жилья могут не все работники правоохранительных органов. В середине февраля 2019 года в новосибирской полиции пожаловались на то, что сотрудники не могут получить служебное жильё, положенное по закону, — в очереди за ним можно стоять годами, а у многих начинающих сотрудников патрульно-постовой службы своих квартир нет.

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