Видео: в центре Новосибирска завыли сирены

В центре города звук был слышен несколько секунд

Проверки систем оповещения проходят в Новосибирске раз в квартал

В понедельник, 15 апреля, в Новосибирске были слышны сирены — в городе проверили систему оповещения.







После 15:30 в центре города жители слушали, как звучат сирены, только несколько секунд — во время прошлых тренировок сирены звучали продолжительнее.





В тренировку систем оповещения включили также телерадиоперехват.





Систему оповещения также проверили на 9 станциях новосибирского метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и железнодорожных вокзалах города, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.









Такие тренировки проводятся в Новосибирской области один раз в квартал, уточнили в МЧС.