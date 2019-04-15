Видео: в центре Новосибирска завыли сирены
В центре города звук был слышен несколько секунд
В понедельник, 15 апреля, в Новосибирске были слышны сирены — в городе проверили систему оповещения.
После 15:30 в центре города жители слушали, как звучат сирены, только несколько секунд — во время прошлых тренировок сирены звучали продолжительнее.
В тренировку систем оповещения включили также телерадиоперехват.
Систему оповещения также проверили на 9 станциях новосибирского метро, в аэропорту Толмачёво, на площади Ленина и железнодорожных вокзалах города, рассказали в пресс-службе областного управления МЧС.
Такие тренировки проводятся в Новосибирской области один раз в квартал, уточнили в МЧС.
Елена Громкова
Фото и видео Александра Ощепкова