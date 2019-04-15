Депутат Заксобрания прокатила депутата Госдумы на вертолёте в небе над Новосибирском

За штурвалом была областной депутат Ирина Диденко, её пассажиром — депутат Госдумы Вера Ганзя

В полёте два депутата обсудили проблемы малой авиации



Депутат областного Законодательного собрания Ирина Диденко пролетела на вертолёте в небе над Новосибирском — её пассажиром стала депутат Госдумы Вера Ганзя.





В полёте два депутата обсудили проблемы малой авиации. Об этом Вера Ганзя написала у себя в Facebook.





Ирина Диденко пилотирует вертолёты уже давно. В 2018 году она заняла первое место на чемпионате России по вертолётному спорту.





«Изучаю малую авиацию на практике. За штурвалом чемпионка РФ по вертолетному спорту, депутат Законодательного собрания НСО Ирина Диденко.





Проблемы возрождения малой авиации вполне решаемы. Ведь в советское время во многих районных центрах были аэропорты. Помните, наши знаменитые кукурузники, Ан-2? <...> Все уничтожено либеральными менеджерами от власти»,





— написала Вера Ганзя.









Корреспондент НГС связался с депутатом Госдумы, но та отказалась комментировать полёт.





Ирина Диденко сообщила корреспонденту НГС, что во время полёта депутаты пришли к решению о необходимости финансирования лёгкой и сверхлёгкой авиации из федерального бюджета.





«У нас с инфраструктурой основная сложность <...>. Насколько вы знаете — очень много аэродромов, которые ещё существовали с советского времени, они по тем или иным параметрам были закрыты. <...>





Для восстановления нужны существенные финансовые вложения. С Верой Анатольевной мы как раз обсуждали, что без федерального вмешательства их не восстановить.





Может, [нужно] вмешательство какой-то государственной программы», — заметила Диденко.





Сейчас проблемами малой авиации занимается Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) им. С.А. Чаплыгина — в 2015 году учёные полностью обновили советский кукурузник, сделав из него уникальный самолёт.