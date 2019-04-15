Ветер, снег и холода: новосибирцев ждут резкие перепады температур в 10 градусов

На неделе ветер в порывах будет достигать 23 м/с

Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в четверг к области подойдёт очередная волна холода.







«У нас характер атмосферных процессов и погоды существенно изменился, особенно резкий переход был от субботы к понедельнику. Произошло вторжение холодного воздуха за прошедшими арктическими фронтами, температура понизилась по нашей области до –5…–10 градусов», — рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.





Воздушные массы в ближайшее время будут поступать с северных широт — вместе с ними придут осадки в виде мокрого снега и дождя и ветер скоростью 15–20 м/с.







Завтра, 16 апреля, осадки ещё маловероятны. В ближайшую ночь синоптики ждут от –4 до –10 градусов в пригороде. Днём завтра будет в пределах +6 градусов.





В среду, 17 апреля, область переместится в тёплый сектор очередного циклона — не исключены осадки. В Новосибирске будет –2 градуса ночью и до +10 градусов днём.







В четверг, 18 апреля, пройдёт новая серия холодных фронтов: скорость ветра при порывах будет достигать до 20–23 м/с. Температура в Новосибирске ночью ожидается до –3 градусов, днём — до 0 градусов.





Холодная погода не мешает новосибирцам открывать купальный сезон: на минувших выходных четверо сибиряков переплыли ледяную Обь.