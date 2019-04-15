Ветер, снег и холода: новосибирцев ждут резкие перепады температур в 10 градусов
В Новосибирск вторгся холодный воздух с Арктики
Новосибирские синоптики дали прогноз на ближайшие дни — в четверг к области подойдёт очередная волна холода.
«У нас характер атмосферных процессов и погоды существенно изменился, особенно резкий переход был от субботы к понедельнику. Произошло вторжение холодного воздуха за прошедшими арктическими фронтами, температура понизилась по нашей области до
Воздушные массы в ближайшее время будут поступать с северных широт — вместе с ними придут осадки в виде мокрого снега и дождя и ветер скоростью 15–20 м/с.
Завтра, 16 апреля, осадки ещё маловероятны. В ближайшую ночь синоптики ждут от –4 до –10 градусов в пригороде. Днём завтра будет в пределах +6 градусов.
В среду, 17 апреля, область переместится в тёплый сектор очередного циклона — не исключены осадки. В Новосибирске будет –2 градуса ночью и до +10 градусов днём.
В четверг, 18 апреля, пройдёт новая серия холодных фронтов: скорость ветра при порывах будет достигать до 20–23 м/с. Температура в Новосибирске ночью ожидается до –3 градусов, днём — до 0 градусов.
Холодная погода не мешает новосибирцам открывать купальный сезон: на минувших выходных четверо сибиряков переплыли ледяную Обь.
Елена Громкова
Фото Александра Ощепкова